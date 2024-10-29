Bethesda поздравила игроков с 16-й годовщиной Fallout 3

В этом году Fallout 3 отмечает свою 16-ю годовщину с момента релиза игры. Компания Bethesda поздравила игроков и игру с этой знаменательной датой:
Исследуя Столичную Пустошь и все, что она могла предложить, по стопам отца Одинокого Странника, Джеймса. Сражаясь с Супермутантами, Анклавом и маниакальным руководителем Vault-Tec.
С 16-летием Fallout 3! Теперь ты достаточно взрослый, чтобы сдать экзамен GOAT!
Так же Bethesda представила новый коллаж посвященный игре:
Fallout 3 вышла 28 октября 2008 года на PC, PS3 и Xbox 360. Игра получила очень высокие оценки критиков и игроков: средняя оценка игры на Metacritic составляет 93 балла от критиков и 8.3 балла от игроков. В 2008-м году игра получила наибольшее количество GOTY-наград (69) от различных изданий, обогнав конкурентов в лице Grand Theft Auto IV (39) и Metal Gear Solid 4 (38).
Одна из лучших игр по сей день
для меня третья часть самая топовая!!!
Могли бы ремейк сделать или ремастер. А то ведь гейзер сами делают это
Поклонникам стоит пожелать большого здоровья, ведь только самые живучие дотянут до пятой части.
Время летит...
Могли бы и переиздать но зачем там же скайрим готовят на переиздание 🤣🤣
А как же какое нибудь переиздание?)
Лучшая часть, с нее я вкатился в эту серию. Великолепный открытый мир, топовейшие дополнения (Pitt, Lookout). Такой густейшей атмосферы постапока нет ни в одной игре.
Еще полная локализация была. 3 зацепила гораздо больше 4. 76 забросил почти сразу, для меня там нет атмосферы ПА
16 лет игре, начинал проходить раз 10, до сих пор не прошел 😆 // Эдуард Сантоцкий
накати Fallout 3 Extender Mod. // Максим Сказов
Хотя чего это я, сюжетку он не фиксит. Но играть лучше будет. // Максим Сказов
В том и проблема. Я накатываю кучу модов избранных, начинаю играть, через время бросаю. Через год по новой 😆 // Эдуард Сантоцкий