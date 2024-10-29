Bethesda поздравила игроков с 16-й годовщиной Fallout 3

В этом году Fallout 3 отмечает свою 16-ю годовщину с момента релиза игры. Компания Bethesda поздравила игроков и игру с этой знаменательной датой:

Исследуя Столичную Пустошь и все, что она могла предложить, по стопам отца Одинокого Странника, Джеймса. Сражаясь с Супермутантами, Анклавом и маниакальным руководителем Vault-Tec.



С 16-летием Fallout 3! Теперь ты достаточно взрослый, чтобы сдать экзамен GOAT!

Так же Bethesda представила новый коллаж посвященный игре:

Fallout 3 вышла 28 октября 2008 года на PC, PS3 и Xbox 360. Игра получила очень высокие оценки критиков и игроков: средняя оценка игры на Metacritic составляет 93 балла от критиков и 8.3 балла от игроков. В 2008-м году игра получила наибольшее количество GOTY-наград (69) от различных изданий, обогнав конкурентов в лице Grand Theft Auto IV (39) и Metal Gear Solid 4 (38).