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Fallout 3 28.10.2008
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.1 11 894 оценки

Bethesda поздравила игроков с 16-й годовщиной Fallout 3

AceTheKing
Новости

В этом году Fallout 3 отмечает свою 16-ю годовщину с момента релиза игры. Компания Bethesda поздравила игроков и игру с этой знаменательной датой:

Исследуя Столичную Пустошь и все, что она могла предложить, по стопам отца Одинокого Странника, Джеймса. Сражаясь с Супермутантами, Анклавом и маниакальным руководителем Vault-Tec.

С 16-летием Fallout 3! Теперь ты достаточно взрослый, чтобы сдать экзамен GOAT!

Так же Bethesda представила новый коллаж посвященный игре:

Fallout 3 вышла 28 октября 2008 года на PC, PS3 и Xbox 360. Игра получила очень высокие оценки критиков и игроков: средняя оценка игры на Metacritic составляет 93 балла от критиков и 8.3 балла от игроков. В 2008-м году игра получила наибольшее количество GOTY-наград (69) от различных изданий, обогнав конкурентов в лице Grand Theft Auto IV (39) и Metal Gear Solid 4 (38).

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Madiark

Одна из лучших игр по сей день

14
Руслан Меркулов 2

для меня третья часть самая топовая!!!

9
Nell_0071

Могли бы ремейк сделать или ремастер. А то ведь гейзер сами делают это

5
DemandingRufus

Поклонникам стоит пожелать большого здоровья, ведь только самые живучие дотянут до пятой части.

5
askazanov

Время летит...

3
Punisher1

Могли бы и переиздать но зачем там же скайрим готовят на переиздание 🤣🤣

1
avegred

А как же какое нибудь переиздание?)

1
0ncnjqybr

Лучшая часть, с нее я вкатился в эту серию. Великолепный открытый мир, топовейшие дополнения (Pitt, Lookout). Такой густейшей атмосферы постапока нет ни в одной игре.

1
pump_plus

Еще полная локализация была. 3 зацепила гораздо больше 4. 76 забросил почти сразу, для меня там нет атмосферы ПА

0
Пользователь ВКонтакте

16 лет игре, начинал проходить раз 10, до сих пор не прошел 😆 // Эдуард Сантоцкий

-2
Пользователь ВКонтакте

накати Fallout 3 Extender Mod. // Максим Сказов

0
Пользователь ВКонтакте

Хотя чего это я, сюжетку он не фиксит. Но играть лучше будет. // Максим Сказов

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

В том и проблема. Я накатываю кучу модов избранных, начинаю играть, через время бросаю. Через год по новой 😆 // Эдуард Сантоцкий

0