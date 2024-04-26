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Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.5 1 324 оценки

Более 1 млн игроков сыграли в Fallout 76 за сутки

litellfox
Новости

Суточное количество игроков Fallout 76 накануне достигло 1 млн человек. Об этом стало известно из сообщения разработчиков Bethesda на странице компании в социальных сетях.

В честь этого они также опубликовали там поздравительный баннер.

Представители компании сообщили и о том, что общая аудитория всех игр франшизы в эти сутки достигла почти 5 млн пользователей.

Новая волна популярности Fallout пришла после выхода одноименного сериала от Amazon. Премьера восьмисерийного шоу состоялась 11 апреля. Отклик аудитории и критиков был настолько хорош, что создатели поспешили объявить о продлении на второй сезон.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Egik81

А сколькои из них Боты ?

-1
Pavlissimus

Половина из них - мододелы, которые переделывают свои творения под сегодняшний патч.

-1
sapov

Какие моды могут быть в онлайн игре где смысла в онлайне 0

-1
Pavlissimus sapov

В новости ещё и про 5 миллионов упоминали. БОльшая часть из них - однозначно Fallout4.

-1