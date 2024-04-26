Более 1 млн игроков сыграли в Fallout 76 за сутки

Суточное количество игроков Fallout 76 накануне достигло 1 млн человек. Об этом стало известно из сообщения разработчиков Bethesda на странице компании в социальных сетях.
В честь этого они также опубликовали там поздравительный баннер.
Представители компании сообщили и о том, что общая аудитория всех игр франшизы в эти сутки достигла почти 5 млн пользователей.
Новая волна популярности Fallout пришла после выхода одноименного сериала от Amazon. Премьера восьмисерийного шоу состоялась 11 апреля. Отклик аудитории и критиков был настолько хорош, что создатели поспешили объявить о продлении на второй сезон.
А сколькои из них Боты ?
Половина из них - мододелы, которые переделывают свои творения под сегодняшний патч.
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В новости ещё и про 5 миллионов упоминали. БОльшая часть из них - однозначно Fallout4.