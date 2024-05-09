Глава Xbox Game Studios заявил, что им нужны такие игры, как Hi-Fi Rush

Мэтт Бути, глава Xbox Game Studios, провел собрание, на котором обсуждались будущие цели подразделения. "Нам нужны небольшие игры, которые обеспечат нам престиж и награды", - сказал Бути сотрудникам, согласно внутренним комментариям, переданным The Verge.
Для некоторых слушателей это была неожиданная цель: Microsoft только что закрыла японского разработчика Tango Gameworks, который выпустил небольшой престижный хит Hi-Fi Rush.
Hi-Fi Rush, ставшая неожиданным релизом в прошлом году, получила высокую оценку за инновации и очарование. В ритм-экшене звучала музыка The Black Keys и Nine Inch Nails, а художественный стиль напоминал гиперстилизованные игры эпохи PS2. Всего через четыре месяца после выхода Hi-Fi Rush набрала 3 миллиона игроков. В сезон наград 2023-2024 годов игра получила премии Game Award, Game Developers Choice и BAFTA.
Хотя Microsoft не делится данными о продажах, очевидно, что она осталась довольна игрой. Когда поползли слухи о том, что игра не пользуется успехом в коммерческом плане, Аарон Гринберг, вице-президент по маркетингу игр Xbox, написал на сайте X, что Hi-Fi Rush "стала хитом для нас и наших игроков по всем ключевым показателям и ожиданиям".
По общему мнению, включая собственное мнение Microsoft, Tango Gameworks сделала хит и нечто совершенно непохожее на то, что она делала раньше. До Hi-Fi Rush компания Tango Gameworks была известна исключительно своими хоррор-играми на выживание, включая серию The Evil Within и Ghostwire: Tokyo. В интервью Kinda Funny Games глава Xbox Фил Спенсер рассказал о том, как важно для Xbox позволить студиям создавать игры за пределами их зоны комфорта.
"Я хочу дать командам творческую платформу, чтобы они могли реализовать свои способности, реализовать свои стремления", - сказал Спенсер.
Хотя мы не знаем, какие именно цели Microsoft ставила перед Hi-Fi Rush, очевидно, что аппетит к подобным играм есть, и Tango Gameworks идеально подходит для их реализации. Более того, согласно отчету Bloomberg, Tango Gameworks находилась в процессе разработки продолжения Hi-Fi Rush до того, как ее закрыли.
Выпустив Hi-Fi Rush, Tango Gameworks предоставила Microsoft именно то, что, по словам Бути, ему нужно: небольшую, творчески уникальную, высоко оцененную и отмеченную наградами игру. Комментарии Бути говорят о том, что руководители Xbox не смогли распознать, что у них на руках - или просто не знали, как воспользоваться успехом, к которому стремились.
... – поэтому мы разогнали студию, что нам такую игру подарила. Гениальность высказываний корпоративных болванов просто зашкаливает. Они не поймут, что они хотят от студий и своего подразделения – на уме лишь прибыль. Однако даже нынешнее поколение геймеров, с непривередливыми вкусами и запросами, не в состоянии уже употреблять подобные "продукты" – взращённые на пустых амбициях и приправленные через край инклюзивностью, которая удовлетворяет лишь инвесторов и рейтинговые агентства. Moon Srudios, к слову, как предчувствовали это, и вовремя обозначила, что остаются независимыми от Microsoft: они прямо сказали, что боялись подобных сокращений, и буквально спасли своим решением студию.
Сейчас мне крайне интересно: зачем потенциально успешные студии, и их продукты, надо было закапывать в землю – для чего была данная «оптимизация»? На ум сразу приходит хайп вокруг Fallout – неужели ради этого? Попытаться, на фоне хайпа сериала по этой вселенной, выпустить скорее продукты, чтобы продать оные? Так это максимально глупая затея: по крайне мере потому, что этим занимается Bethesda, которая "подарила" игрокам разочарование в виде Starfield – возлагать на неё надежды это максимальное «такое себе». Многих, по сообщению в новостях, бросили на поддержку TESO – то есть снова в игры-сервисы пытаются? Не учатся ничему некоторые – и учиться не хотят... Если это новая политика Microsoft, вот такие глупые решение, попытка ловить мимолётные волнения и сосредоточиться на играх-сервисах – они буквально окончательно похоронят своё игровое подразделение. Первые гвозди в крышку гроба они только что забили этими решениями.
То есть студию закрыли несмотря на потенциал, хотя, игровая индустрия перегрета до критической отметки, нынче хиты нужны.
Бедная Восьмëрка, столько контента с ней на rule34 наклепали))
а с кем или чем НЕ наклепали ? ))) Я даже видел, антропоморфные Россию и Украину, сношающие друг друга ))))