Slitherine показала геймплей новой средневековой 4X-стратегии Field of Glory: Kingdoms ©

Slitherine недавно выпустила новую информацию о Field of Glory: Kingdoms, новой 4X-стратегии, которая появится в Steam. В ходе мероприятия, известного как Field of Glory, обсуждались основные особенности игры.

В новом клипе Slitherine представляет некоторые основные элементы Field of Glory: Kingdoms. Среди них новая династическая система, освещающая жизнь и поведение правителя, и сложная система, влияющая на его близких, включая жен, потомков, придворных, родственников и дворян.

Экономическая система Field of Glory: Kingdoms была детализирована, показывая, как игроки могут развивать свою региональную экономику, строя здания, которых в игре более 400 различных типов. Войны всегда играют решающую роль, показывая, как успех на средневековом поле битвы формирует королевство игрока на протяжении поколений. Силы, находящиеся в распоряжении игрока, от армий до генералов, зависят от очень подробных списков армий, которые позволяют им интегрироваться даже в бою с Field of Glory II Medieval.

Действие игры разворачивается в 1054 году. Field of Glory: Kingdoms будет охватывать более двух столетий эпической истории Европы, Африки и Ближнего Востока, позволяя игрокам строить, развивать и доминировать в своих королевствах с помощью дипломатии, торговли или войны.

Вам предстоит расширять и делать свое королевство процветающим, используя все необходимое оружие, которое есть в вашем распоряжении: войну, торговлю и дипломатию. Строительство зданий в городах (доступно 400 различных), управление вашей династией, управление вашими генералами, которые в зависимости от своих качеств будут иметь влияние на ваши войска...

Fields of Glory: Kingdoms выйдет для ПК в 2024 году.