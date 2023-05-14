Тактический файтинг Fights In Tight Spaces появятся на Nintendo Switch и PlayStation в конце этого месяца ©

Fights In Tight Spaces — это стильное сочетание построения колоды, пошаговой тактики и захватывающих анимационных боев в классических декорациях боевиков. Игра выйдет на Nintendo Switch и PS4 и PS5 25 мая 2023 года и уже доступна для предварительного заказа на Nintendo Switch.

Fights in Tight Spaces изначально была выпущена на Xbox и ПК в 2021 году, и несколько критиков назвали ее одной из лучших стратегических игр того года.

Научитесь сбалансировать свою руку, импульс и позицию, чтобы преодолеть шансы и победить своих противников. Выбирайте из более чем 150 карт и составляйте колоду, соответствующую вашему стилю игры и стилю ваших противников. Сталкивайтесь со случайными событиями, приобретайте улучшения (или травмы) и принимайте важные решения о том, как лучше всего улучшить своего агента для предстоящих боев.

Сталкивайтесь со случайными событиями, приобретайте улучшения (или травмы) и принимайте важные решения о том, как лучше всего улучшить своего агента для предстоящих боев.