Авторы Final Fantasy 14 анонсировали дополнение Dawntrail ©

Во время ключевого выступления на фестивале фанатов, проходящем в Лас-Вегасе, компания Square Enix рассказала о следующем расширении для своей популярной MMORPG Final Fantasy XIV.

Новое расширение получило название Dawntrail, в нем Воины Света отправятся в новый мир. Оно выйдет летом 2024 года. Об этом было объявлено в одном из фантастических кинематографических трейлеров Square Enix, демонстрирующих всех наших любимых персонажей из членов отряда Scions of the Seventh Dawn.

По традиции, более подробная информация, включая дату выхода, будет представлена на следующих фестивалях фанатов, которые пройдут в Лондоне 21 и 22 октября и в Токио 7 и 8 января.

Трейлер можно посмотреть ниже.

В настоящее время Final Fantasy 14 доступна для PC, PS5 и PS4.