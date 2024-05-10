Производительность Cities Skylines 2 улучшилась, согласно официальному опросу пользователей

Как вы, наверное, помните, Cities Skylines 2 при запуске имела множество проблем с производительностью. После огромного успеха первой части Colossal Order подняла планку во второй, но когда пришло время предоставить игрокам новую игру, она не оправдала ожиданий, и разработчики принялись её. Ситуация, конечно, пока не под контролем, но, по словам игроков, она частично улучшилась.
Информация получена из опроса, проведенного разработчиками через Twitter, где их спросили, улучшилась ли производительность Cities Skylines 2 после последнего обновления. Как вы можете видеть ниже, 38% пользователей считают, что прозиводительность стала лучше после последних патчей.
Разумеется, это не означает, что эти 38% ответивших игроков считают, что все в порядке, но, по крайней мере, ситуация улучшилась. При этом 28,7% продолжают считать результаты работы нестабильными, а 33,3% не особенно довольны.
Последний патч для Cities Skylines 2 вносит огромное количество изменений в игру, включая более 30 исправлений ошибок, улучшения официальной платформы моддинга Paradox и инструментов редактирования, а также улучшения игрового процесса, который увеличивает скорость мыши и перепроектирует некоторые компоненты.
Только вот экономика до сих пор сломаная, налог под застройку домов стоит -10% а жители жалуются что высокий налог🤦♂ // Александр Лепёшкин
производительность то стала лучше, вот только жаль что игра как была поломанным куском кода написанного бухим студентом на коленке за один вечер так и осталась, дороги с пешеходами один сплошной баг, экономика мертва, игру до реального релиза ещё год минимум пилить надо было.