Square Enix представила полноценный лайв-экшн трейлер Final Fantasy 16 ©

Компания Square Enix выпустила еще один трейлер к игре Final Fantasy 16 в преддверии ее выхода в конце этого месяца. Актер, играющий главного героя, Клайва Росфилда, в конечном итоге сталкивается с Ифритом.

Final Fantasy 16 будет более насыщенной экшеном, чем ее предшественницы, а за ее создание даже взялся дизайнер Devil May Cry 5. На протяжении всей игры игроки будут управлять главным героем Клайвом, который будет противостоять различным Доминантам - людям, проклятым силой превращаться в Эйконов.

Клайв - "Первый щит Розарии", поклявшийся защищать своего младшего брата Джошуа, который является Доминантом Феникса. Однако после определенной трагедии Клайв клянется отомстить Темному Эйкону Ифриту.

Продюсер, Наоки Ёсида, описывает эту игру как нечто схожее с его опытом в первой Final Fantasy, как "игра в главной роли в эпической кинокартине". Причина, по которой игра ориентирована на действие и более классический фэнтезийный сеттинг, заключается в том, чтобы "понравиться как можно более широкому кругу геймеров". Более того, для игроков, которые не слишком уверенно чувствуют себя в экшн-играх, будет создана "всеобъемлющая система поддержки".