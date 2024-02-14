По словам продюсера, в Final Fantasy 7 Rebirth может быть "счастливый конец"

При создании ремейка могут быть изменены важные элементы геймплея и повествования, поэтому Final Fantasy 7 Rebirth уже сейчас вызывает много ожиданий в сообществе. Мало того, продюсер Ёсинори Китасэ не перестает говорить загадками, заявляя, что у игры может быть "счастливый финал".

В интервью Vandar Китасэ подтвердил свои слова, сказанные на State of Play: "Игроки еще больше привяжутся к персонажам". Очевидно, это отразится не только на сообществе. По словам продюсера, в событиях оригинальной игры можно кое-что изменить, чтобы у искателей приключений получился хэппи-энд:

Чем больше я работаю над игрой, тем больше я чувствую, что хочу сделать этих героев счастливыми. Я хочу подарить им счастливый конец.

По всей видимости, Китасэ намекает на смерть Айрис. В ремейке эта сцена может стать еще более захватывающей. Это настолько сильная сцена, что фанаты могут только ожидать, что это произойдет в той или иной форме. Плохо это или хорошо, но именно сцена смерти Аэрис стала одним из ключевых моментов в оригинальной игре. Это огромная часть ее наследия, так что Final Fantasy 7 Rebirth должна ответить на этот вопрос.

Однозначного ответа на этот вопрос нет, и какой бы путь ни выбрала Square Enix, ремейк должен показать что-то стоящее и хорошо исполненное. Возможно, Айрис умрет в Final Fantasy 7 Rebirth, а возможно, и нет, но сцена в Храме Древних должна быть, и в любом случае она должна вызвать у игроков такие же эмоции, как и в оригинальной игре.

Возможно, Square Enix уже подготовила для этой части какой-то сюжетный твист? Осталось лишь дождаться 29 февраля.