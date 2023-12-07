Похоже, что релиз шутера The Finals состоится во время церемонии The Game Awards

До церемонии The Game Awards осталось всего несколько часов, и, похоже, произошла утечка информации об одном из ее анонсов. Предстоящий бесплатный многопользовательский шутер The Finals от Embark Studios с бесплатной игрой может получить "сюрприз релиз" во время мероприятия.

Как заметил один из пользователей Reddit, официальный сайт The Finals был недавно обновлен, а внизу главной страницы появилась надпись "Играть сейчас", указывающая на то, что игра уже доступна.

Это быстро было исправлено и теперь на странице отображаются ссылки для добавления игры в список желаний и просмотра ее трейлера, хотя пользователи Reddit утверждают, что многие на официальном сервере Discord также стали свидетелями этого. В любом случае, вы можете посмотреть скриншот ниже.

Одно из возможных объяснений заключается в том, что сотрудник Embark Studios по ошибке сделал обновление сайта раньше времени, и что игра может быть связана с неожиданным полноценным релизом, который будет объявлен на The Game Awards через несколько часов.

The Finals была анонсирована компанией Embark Studios, принадлежащей Nexon, в прошлом году, а недавно у игры была открытая бета-версия, в которую сыграли более 7,5 миллионов игроков.

Когда игра выйдет, The Finals будет доступна на PS5, Xbox Series X/S и ПК.