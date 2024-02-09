Игроки и журналисты остались не очень довольны пенным кооперативным шутером Foamstars

Игра Foamstars не порадовала ни геймеров PlayStation, несмотря на то, что ее дарят вместе с подпиской PlayStation Plus (все группы), ни критиков. Первые отзывы были крайне негативными, с течением времени они несколько улучшились, но так и не достигли по-настоящему положительной оценки. На данный момент пользовательская оценка на Metacritic составляет 6,6, а немногочисленные отзывы критиков в целом весьма неоднозначны по отношению к игре.

В целом, почти все игроки согласны с тем, что это чрезвычайно запутанная и хаотичная игра, но критика разнится между теми, кто находит ее не приносящей удовольствия в истреблении противников, и теми, кому не нравится ее слишком детский сеттинг. Надо сказать, что некоторые ценят ее именно за это.

Критики тоже колеблются на тех же позициях. Рейтинги пока немногочисленны, и самый высокий из них - 70 баллов от Screen Rant. В целом, пресса пока что отмечает, что это довольно средний продукт, без каких либо выдающихся достоинств. Metro GameCentral говорит об игре, которая, кажется, отчаянно пытается угодить, но не преуспевает в этом. Kotaku говорит о никудышном шутере, а CGMagazine утверждает, что игра неплоха, но просто не вдохновляет и лишена содержания. Все они отмечают присутствие навязчивых микротранзакций, доходя до того, что говорят о "непристойной" системе монетизации.