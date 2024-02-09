Игроки и журналисты остались не очень довольны пенным кооперативным шутером Foamstars

Игра Foamstars не порадовала ни геймеров PlayStation, несмотря на то, что ее дарят вместе с подпиской PlayStation Plus (все группы), ни критиков. Первые отзывы были крайне негативными, с течением времени они несколько улучшились, но так и не достигли по-настоящему положительной оценки. На данный момент пользовательская оценка на Metacritic составляет 6,6, а немногочисленные отзывы критиков в целом весьма неоднозначны по отношению к игре.
В целом, почти все игроки согласны с тем, что это чрезвычайно запутанная и хаотичная игра, но критика разнится между теми, кто находит ее не приносящей удовольствия в истреблении противников, и теми, кому не нравится ее слишком детский сеттинг. Надо сказать, что некоторые ценят ее именно за это.
Критики тоже колеблются на тех же позициях. Рейтинги пока немногочисленны, и самый высокий из них - 70 баллов от Screen Rant. В целом, пресса пока что отмечает, что это довольно средний продукт, без каких либо выдающихся достоинств. Metro GameCentral говорит об игре, которая, кажется, отчаянно пытается угодить, но не преуспевает в этом. Kotaku говорит о никудышном шутере, а CGMagazine утверждает, что игра неплоха, но просто не вдохновляет и лишена содержания. Все они отмечают присутствие навязчивых микротранзакций, доходя до того, что говорят о "непристойной" системе монетизации.
Ну если игра реально пенная - кто в нее будет играть? Дятлы блин
Даж не стал забирать ее, мне сплатун то не защел, а он на порядок лучше
Опять не прокатило с ванильным поносиком, небось думали что все гомосёдла пиндосии и брЫтании падут ниц перед этим шедевром, визжа от экстаза и умиления, нет СЭЭР, ваша игра просто пенная кучка испражнений.
Ну ведь с палворлд прокатило,даже у нас есть "люди" которым этот кал зашёл.
При чём тут ванильное? Это игра для детей. Просто конкурировать с фортнайтом было безнадёжно
Если люди играют в палворд, значит им почему-то интересно.
А вы, мне кажется, просто любитель хейтить всё популярное? типа, нетакуся?
если на мелких рассчитано то дизайн другой должен быть. тут скорее всего на постарше но кто захочет катать в пенную вечеринку на пк пардон PPS4-5 когда ее можно катать в клубе... ну и другие прелести ночной жизни... эх почему я не в японии там попасть в компания по разработке игр проще чем в ру регионе
В каком плане?