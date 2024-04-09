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Foamstars 06.02.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица
4.9 16 оценок

Третий сезон кооперативного шутера Foamstars стартует 12 апреля

butcher69
Новости

Игра Foamstars от Square Enix продолжает развиваться: 12 апреля стартует третий сезон, Mysterious Swing. Продюсер Косуке Окатани рассказал о новом контенте в PlayStation Blog, а вы можете посмотреть свежий трейлер, демонстрирующий нового играбельного персонажа - Хлою Нуар.

Хлоя использует винтовку с заряженными патронами и зверя-пузыря, чтобы преследовать слабых противников. Она станет доступна бесплатно, достигнув 31-го уровня в рамках сезонного пропуска, но покупка премиум-пропуска откроет ее сразу. Сезонный пропуск включает в себя новые скины для Mel T и Jet Justice, а также другие косметические предметы.

В сезоне также изменены драгоценные камни пузырьков, они классифицированы как звездные и добавлен четвертый слот для Skill Gems. Они по-разному улучшают навыки и способности суперзвезды и требуют энергетических камней для изготовления. Среди других особенностей - рейтинговая вечеринка Tribe-Vibe для команд с 12 по 19 апреля и рейтинговая вечеринка Lonestar с 19 апреля по 16 мая для одиночных игроков.

Foamstars доступна для PS4 и PS5

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
RickeyIMBA

Пацаны, залетаем.. игра пушка (нет).

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