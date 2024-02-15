Forever Skies выйдет как консольный эксклюзив на PS5 вместе с версией для ПК в этом году

Приключенческая игра от первого лица на тему дирижабля Forever Skies выйдет на PlayStation 5 как «консольный дебютный эксклюзив» вместе с версией для ПК (Steam) в 2024 году, объявил разработчик Far From Home.
Студия подписала партнерство с Sony Interactive Entertainment, которая обеспечивает как поддержку разработки, так и финансирование, что позволяет игре одновременно запускаться как на консоли, так и на ПК.
Forever Skies ранее также была анонсирована для Xbox Series. Хотя это прямо не упоминается в сегодняшнем пресс-релизе, термины «эксклюзивный дебют на консоли» и «при запуске» предполагают, что версия для Xbox Series, скорее всего, появится где-то после PlayStation 5 и ПК.
Также был выпущен новый патч для версии раннего доступа, который добавляет более 45 улучшений качества игры. Следующее крупное обновление контента, которое добавит следующую главу истории, сложные системы садоводства дирижаблей, новые локации и новое оборудование, планируется выпустить в марте или апреле. Финальная версия будет поддерживать как одиночную, так и совместную игру для четырех игроков.