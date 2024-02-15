Forever Skies выйдет как консольный эксклюзив на PS5 вместе с версией для ПК в этом году

Forever Skies — это игра о том, как человечество пытается вернуть жизнь на Землю после столетий разрушения и загрязнения. Здесь всё покрыто ядовитой пылью, которая изменила лицо природы и сделала её опасной. Задача людей — построить воздушную станцию и использовать дирижабли для исследования и перемещения. А когда человечество будет готово, оно спустится на землю, где в тумане смерти скрываются тайны.

Под вашим управлением находится учёный и изобретатель, который может создавать и управлять различными машинами. Вы анализируете обнаруженные элементы и восстанавливаете забытые технологии. Вам также необходимо находить новые способы получения еды и материалов, открывать новые инструменты и повышать свои шансы на выживание.

Вы будете исследовать развалины зданий, которые были выстроены высоко, чтобы избежать пыли. Может быть, в них что-то полезное? Из-за странной аномалии вокруг летают обломки. Собирайте из них ресурсы, чтобы выжить. Изучайте останки нашей цивилизации. Узнайте, что случилось и почему человечество утратило власть над Землёй.