Бендер, Лила и Фрай из "Футурамы" появились в Fortnite

В честь последнего возрождения "Футурамы" компания Epic Games объявила об очередном кроссоверном событии в Fortnite, в рамках которого Бендер, Лила и Фрай появятся в игре с новыми костюмами, аксессуарами и ограниченным по времени оружием.
Начиная с сегодняшнего дня игроки Fortnite могут приобрести в магазине предметов ряд новых нарядов и аксессуаров на тему "Футурамы", в том числе наряды и аксессуары для переодевания в Бендера, Фрая и Лилу.
Кроме того, начиная с обновления 25.30 в Fortnite появится новое оружие - блестящий металлический пистолет Бендера (Bender's Shiny Metal Raygun). Оружие позволяет стрелять плазмой бесконечно... или, по крайней мере, до тех пор, пока оно не перегреется и вам не придется ждать, пока оно остынет.
В истории Fortnite уже не мало случаев пересечения с другими медиа-объектами, но этот случай приурочен к очередному возрождению "Футурамы", 11-й сезон которой стартовал в начале этой недели. В прошлом году было объявлено о выходе 20-серийного эпизода на канале Hulu, в котором участвует оригинальный актерский состав.
и до футурамы дотянули свои глиномесные культяпки, СВОЛОЧИ!
Мультяшные персонажи в мультяшной игре, тут вроде проблем нет. Но лица.....почему лица не те? У них на лицах ведь почти никаких рельефов, но даже тут умудрились запороть. Хотя и остальное тело менее детальное, ох как трудно пару черных линий дорисовать Я вот сам при рисовании могу напутать масштабы. Но потом то видно, зачем же выпускать такое???
Запороть чем? Какой рельеф? Ты когда мульт смотрел в последний раз? Точные копии персонажей сделали.
ну, дело твое
а лица отличаются