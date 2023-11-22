В королевской битве Fortnite пройдет еще один концерт с известным рэпером

Разработчики из студии Epic Games довольно часто организовывают целые виртуальные концерты в Fortnite. Конец этого года не станет исключением для королевской битвы, ведь авторы уже работают над предстоящим большим событием с приглашенной звездой. Согласно утечкам, новый концерт в игре проведет сам Эминем, который обещает устроить шоу на уровне выступления Трэвиса Скотта и Маршмелло.

Официально о появлении Эминема в Fortnite еще не сообщалось, однако эту информацию подтвердили дата-майнеры. Энтузиасты обнаружили в файлах игры подробное описание и даже изображения для внутриигрового события под названием "Большой взрыв". Ивент проведут в финале четвертого сезона, и именно на нем состоится концерт известного рэпера.

Как сообщается, предстоящее событие обещает стать самым масштабным в Fortnite на сегодняшний день. Размер файлов ивента составляет более 1.5 ГБ, что делает его самым большим по размеру файлов и намекает на большое количество нового контента. В файлах игры уже удалось обнаружить два разных скина с Эминемом, а также намеки на очередное преображение главной карты.

Кроме того, в игре появится новый режим Fortnite Rhythm, в котором примут участие такие исполнители, как Леди Гага, Linkin Park и Imagine Dragons. В настоящее время список исполнителей включает следующие песни:

Lady Gaga - Pokerface

Linkin Park - Numb

Toto - Africa

Imagine Dragons - Thunder

Alice Cooper - Poison

Помимо прибытия Эминема в Fortnite, новое событие также предложит несколько новых режимов. Официальные подробности события "Большой взрыв" обещают озвучить уже 2 декабря 2023 года.