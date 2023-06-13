Turn 10 Studios показала новые геймплейные кадры Forza Motorsport ©

Turn 10 Studios только что представила новые кадры новейшей гоночной игры, выходящей эксклюзивно для Xbox Series X|S и PC. Forza Motorsport уже на подходе, и сегодня мы можем ознакомиться с геймплеем.

До запуска Forza Motorsport осталось 119 дней, поэтому разработчики уже начинают конкретное продвижение гонок. У разработчиков есть несколько месяцев, чтобы представить финальные детали производства.

Turn 10 Studios решила воспользоваться возможностью, и во время июньского Forza Monthly студия решила показать и рассказать о кампании из последних гонок. В Forza Motorsport будет представлен совершенно новый вариант геймплея под названием Builders Cup, который предложит игрокам немало удовольствия - это режим только для одного игрока.

Разработчики Forza Motorsport уже объявили, что они значительно переработали саму систему вождения, подготовив целый ряд механик, влияющих на автомобили (например, температура воздуха), чтобы предложить очень реалистичный геймплей, но, как вы видите, в новых режимах игры недостатка не будет.