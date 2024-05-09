Avowed и The Outer Worlds 2 могут выйти на PlayStation 5 и Nintendo Switch

Студия Obsidian в настоящее время трудится сразу над двумя масштабными ролевыми играми. Разработчики официально подтвердили производство The Outer Worlds 2, а также ролевой игры с видом от первого лица Avowed, релиз которой должен состояться уже в этом году. Одновременно с анонсом были заявлены и ключевые платформы игр — ПК и Xbox Series S|X. Новая информация указывает на то, что Avowed и The Outer Worlds 2 все же отправятся на консоли PlayStation, а также доберутся до портативной Nintendo Switch.
О релизе проектов на новых платформах официально не сообщалось, однако на это указывает сама Obsidian. А если быть точнее, официальный сайт студии, где были обновлены объявления о наборе новых сотрудников. Согласно новым вакансиям, команде требуются опытные художники для ролевой игры, которая выйдет на всех актуальных консолях. В описании прямо указывается "кроссплатформенная RPG", что обычно означает разработку проекта для Xbox, PS5 и Switch.
Учитывая, что у Obsidian уже есть два больших проекта, вряд ли эта вакансия относится к другой неанонсированной игре. Также стоит вспомнить новую политику Xbox, согласно которой компания будет выпускать свои эксклюзивы на других консолях. Из-за этого очень высока вероятность увидеть релиз Avowed или The Outer Worlds 2 на консолях PlayStation, а также Nintendo уже очень скоро.
на nintendo какое разрешение и фпс будет?