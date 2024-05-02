Воксельный конструктор фабрик Foundry от Paradox вышел в раннем доступе

Сегодня Paradox Interactive и Channel 3 объявили, что Foundry, 3D-воксельный конструктор фабрик, вышел в раннем доступе в Steam. Эта фаза раннего доступа дает возможность реализовать дополнительный контент и обновления, описанные в дорожной карте, такие как новые технологии, обновления мира, улучшения пользовательского интерфейса, чертежи, новые предметы декора, усовершенствованные электростанции и многое другое. В первую очередь это позволит команде разработчиков собирать отзывы игроков и корректировать текущую дорожную карту на основе отзывов сообщества.
Foundry — это песочница от первого лица о строительстве и автоматизации фабрик в красивом, процедурно генерируемом воксельном открытом мире. Начав со скромного начала добычи и обработки ресурсов вручную, создания оборудования и разработки технологий, игроки могут перейти к автоматизации всей производственной линии в соответствии со своими точными творческими планами и видением. Им придется столкнуться с различными логистическими проблемами, такими как планирование и управление трубопроводными сетями и энергосистемами, одновременно работая над оптимизацией своих постоянно растущих производственных линий и создавая собственную гигантскую, автоматизированную и самодостаточную фабрику. В Foundry можно играть в одиночку или с друзьями. Это идеальное сочетание строительных игр с сеткой и симуляций строительства фабрик.