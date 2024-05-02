Воксельный конструктор фабрик Foundry от Paradox вышел в раннем доступе

Симулятор построения собственной фабрики от первого лица в воксельном мире. В этой игре вам предстоит начать с малого — добычи ресурсов и крафта, а вскоре развернуть масштабное автоматизированное производство.

Вы должны расширять завод, добавлять новые производственные линии и поддерживать стабильное энергоснабжение. Полностью разрушайте и перестраивайте воксельный мир по своему видению — каждый блок можно заменить. Возведите фабрику где угодно: в горах, джунглях или глубокой шахте.

Играйте в одиночку, создавая уникальную фабрику мечты, или в режиме мультиплеера, который расчитан на 2-4 человек.

Foundry позволяет воплотить фантазии инженера в воксельном стиле — от маленьких мастерских до огромных автоматизированных комплексов.