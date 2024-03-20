Свежее обновление Ghostrunner 2 представило хардкорный режим и бесплатное дополнение RogueRunner.Exe

Сегодня Ghostrunner 2 получила обновление с хардкорным режимом и расширением RogueRunner.Exe, которые доступны бесплатно владельцам игры, разработанной One More Level.
Хардкорный режим предлагает экстремальный уровень сложности, чтобы позволить более опытным игрокам проверить свои навыки в Ghostrunner 2, в то время как расширение RogueRunner.Exe в значительной степени ориентировано на паркур, чтобы вовлечь нас в чрезвычайно быстрый и безумный опыт со множеством новых задач.
Таким образом, разработчики Ghostrunner 2, способной собрать более 6 миллионов долларов через пять дней после запуска и немедленно окупить затраты на разработку, благодарят игроков, которые до сих пор доверяли проекту и с энтузиазмом покупали его.
Так хардкора и так хватает, отлетаешь от любой плюхи, музон конечно в игре просто снос башки.
лично мне первая как то чуть больше понравилась что-ли, мб на впечатления так повлияла русская озвучка)