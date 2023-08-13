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God of War: Ragnarok 09.11.2022
8.3 703 оценки

"М.Видео" предлагает активацию God of War: Ragnarok за 14 тысяч рублей

Simple Jack
Новости

В «М.Видео» резко подорожала услуга по активации некоторых игр. Так, PS5-версия God of War: Ragnarok для польского аккаунта теперь стоит 14,4 тысячи рублей. Активация в «Турции» обойдется значительно дешевле — 6,1 тысячи рублей. При этом в версии игры для польского PS Store есть русская озвучка, в турецком магазине есть только субтитры на русском языке.

При этом в польском PS Store God of War: Ragnarok без скидки обойдется в 339 злотых — по актуальному курсу ЦБ без НДС это равно примерно 8300 рублям. Для Турции игра в цифровом магазине Sony стоит 799 лир — это около 2900 рублей.

Дешевле всего у ретейлера выйдет активация сборника «Uncharted: Наследие воров» в версии для PS5 — 1899 рублей для турецкого аккаунта. Самая дорогая «турецкая» активация — у Horizon Call of the Mountain для PS VR2 — она обойдется в 9999 рублей.

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-9
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
AndruhaGruz
8
Imnogamer

Шок. Что цена, что наглость таки зашкаливают.

4
kotasha

То чувства когда диск дешевле цифры, и не надо акками жонглировать.

3
BrokVud

А патчи накатываются или только в дефолтную версию играть можно?

0
Imnogamer BrokVud

Конечно накатываются.

0
ChiliPepper

С таким М-видео и санкции не нужны.

3
vegas99

Они что больные на голову?

2
arg22

Мде. Хз, зачем такое брать. Диски ж есть. Только перепрошел бесплатно (точнее даже в +100р)

1
Playpool

Я предлагаю пойти "М.Видео" НА небо за звёздочкой

1
devildoom

а че на консолях нельяза выбрать озвучку?

0
arg22

В разных регионах может быть разный набор языков. На пк такое тож бывает: например игры юби

1
Qjets_28

ёмае.....

0