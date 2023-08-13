"М.Видео" предлагает активацию God of War: Ragnarok за 14 тысяч рублей

В «М.Видео» резко подорожала услуга по активации некоторых игр. Так, PS5-версия God of War: Ragnarok для польского аккаунта теперь стоит 14,4 тысячи рублей. Активация в «Турции» обойдется значительно дешевле — 6,1 тысячи рублей. При этом в версии игры для польского PS Store есть русская озвучка, в турецком магазине есть только субтитры на русском языке.

При этом в польском PS Store God of War: Ragnarok без скидки обойдется в 339 злотых — по актуальному курсу ЦБ без НДС это равно примерно 8300 рублям. Для Турции игра в цифровом магазине Sony стоит 799 лир — это около 2900 рублей.

Дешевле всего у ретейлера выйдет активация сборника «Uncharted: Наследие воров» в версии для PS5 — 1899 рублей для турецкого аккаунта. Самая дорогая «турецкая» активация — у Horizon Call of the Mountain для PS VR2 — она обойдется в 9999 рублей.