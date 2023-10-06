Слух: Santa Monica Studio разрабатывает новый проект во вселенной God of War ©

Если вы думали, что прошлогодний экшен God of War Ragnarok, который стал хитом на PlayStation, был завершен для дуэта отца и сына Кратоса и Атрея, то, скорее всего, вы ошибались.

Хотя официальных новостей пока нет, появились слухи о том, что в студии Santa Monica Studio вовсю идет работа над одним или двумя проектами. Одним из них, по словам инсайдера ViewerAnon, является новый проект по God of War. Будет ли это DLC/расширение для Ragnarok или же полупродолжение, напоминающее по стилю Uncharted Lost Legacy, пока неизвестно.

Твит от ViewerAnon является ответом на публикацию IGN, в которой обсуждается будущее ААА-игр, для которых будут выпускаться самостоятельные дополнения или "полусиквелы". В основном речь идет о проектах для PlayStation - от Horizon Forbidden West: The Burning Shore и Marvel's Spider-Man: Miles Morales до Uncharted Lost Legacy, спин-оффа с новыми героями.

На самом деле, очень хочется узнать, что же Santa Monica Studios задумала по поводу God of War Ragnarok, будь то расширение или "полусиквел". Не зря же в игре так много диалогов после прохождения, поэтому было бы здорово узнать, как они разрешатся в будущих частях.