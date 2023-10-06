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God of War: Ragnarok 09.11.2022
8.4 735 оценок

Слух: Santa Monica Studio разрабатывает новый проект во вселенной God of War

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Gruz_
Новости

Если вы думали, что прошлогодний экшен God of War Ragnarok, который стал хитом на PlayStation, был завершен для дуэта отца и сына Кратоса и Атрея, то, скорее всего, вы ошибались.

Хотя официальных новостей пока нет, появились слухи о том, что в студии Santa Monica Studio вовсю идет работа над одним или двумя проектами. Одним из них, по словам инсайдера ViewerAnon, является новый проект по God of War. Будет ли это DLC/расширение для Ragnarok или же полупродолжение, напоминающее по стилю Uncharted Lost Legacy, пока неизвестно.

Твит от ViewerAnon является ответом на публикацию IGN, в которой обсуждается будущее ААА-игр, для которых будут выпускаться самостоятельные дополнения или "полусиквелы". В основном речь идет о проектах для PlayStation - от Horizon Forbidden West: The Burning Shore и Marvel's Spider-Man: Miles Morales до Uncharted Lost Legacy, спин-оффа с новыми героями.

На самом деле, очень хочется узнать, что же Santa Monica Studios задумала по поводу God of War Ragnarok, будь то расширение или "полусиквел". Не зря же в игре так много диалогов после прохождения, поэтому было бы здорово узнать, как они разрешатся в будущих частях.

3
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Fox534

А кто то сомневался? Эту франшизу они будут доить до скончания веков или корпорации Sony.

4
Его-р

Отличные новости

2
GPoul

С удовольствием увидел бы хотя бы дополнение, однако не факт что оно будет о Кратосе..

0
KitschyEnnio

Да почти наверняка оно будет про Атрея. Концовка прямо намекала, что нужно рассказать историю, куда пацана понесло дальше. Тем более, что уже есть готовые геймплейные механики, которые достаточно расширить.

0
СнопакДоминатор

Я надеюсь Кори Барлог руководит разработкой, ибо рагнарёк получился реально как очень дорогое и длинное длс без малейших нововведений. Копьё г..но.

-2
Wing42

А о каких нововведениях может быть речь?
В GoW 2018 произошло нововведение - игра шагнула от слешеров в сторону сюжетных экшон-адвентуре с открытым миром и загадками в каждой второй комнате/пещере/зале. Это вполне себе радикальное изменение, чтобы его не заметить. Чего ж ещё тебе не хватает?

1
Dead Morrozzz Wing42

Товарищи считают, что каждая новая итерация в серии должна всё с ног на голову переворачивать.

-1
Vitykin Wing42

Тебе бы глаза промыть, речь о куске кода GoW:Рагнарёк, а не о GoW2018.

-2
Vitykin Dead Morrozzz

Товарищи имеют самоуважение, чтобы видя АБСОЛЮТНО тот же продукт, в котором даже не было работы над шлифовкой геймплея, справедливо негодовать.

-1
Wing42 Vitykin

Я сказал человеку, что изменение касательно "нововведений" уже произошло, а Рагнарёг только продолжил обозначенный GoW 2018 курс. Если ты не смог самостоятельно допереть до такого вывода, то тебе нечего тут делать. Проветрись, душнила, и начни уже думать головой.

0