Слух: Santa Monica Studio разрабатывает новый проект во вселенной God of War

Если вы думали, что прошлогодний экшен God of War Ragnarok, который стал хитом на PlayStation, был завершен для дуэта отца и сына Кратоса и Атрея, то, скорее всего, вы ошибались.
Хотя официальных новостей пока нет, появились слухи о том, что в студии Santa Monica Studio вовсю идет работа над одним или двумя проектами. Одним из них, по словам инсайдера ViewerAnon, является новый проект по God of War. Будет ли это DLC/расширение для Ragnarok или же полупродолжение, напоминающее по стилю Uncharted Lost Legacy, пока неизвестно.
Твит от ViewerAnon является ответом на публикацию IGN, в которой обсуждается будущее ААА-игр, для которых будут выпускаться самостоятельные дополнения или "полусиквелы". В основном речь идет о проектах для PlayStation - от Horizon Forbidden West: The Burning Shore и Marvel's Spider-Man: Miles Morales до Uncharted Lost Legacy, спин-оффа с новыми героями.
На самом деле, очень хочется узнать, что же Santa Monica Studios задумала по поводу God of War Ragnarok, будь то расширение или "полусиквел". Не зря же в игре так много диалогов после прохождения, поэтому было бы здорово узнать, как они разрешатся в будущих частях.
А кто то сомневался? Эту франшизу они будут доить до скончания веков или корпорации Sony.
Отличные новости
С удовольствием увидел бы хотя бы дополнение, однако не факт что оно будет о Кратосе..
Да почти наверняка оно будет про Атрея. Концовка прямо намекала, что нужно рассказать историю, куда пацана понесло дальше. Тем более, что уже есть готовые геймплейные механики, которые достаточно расширить.
Я надеюсь Кори Барлог руководит разработкой, ибо рагнарёк получился реально как очень дорогое и длинное длс без малейших нововведений. Копьё г..но.
А о каких нововведениях может быть речь?
В GoW 2018 произошло нововведение - игра шагнула от слешеров в сторону сюжетных экшон-адвентуре с открытым миром и загадками в каждой второй комнате/пещере/зале. Это вполне себе радикальное изменение, чтобы его не заметить. Чего ж ещё тебе не хватает?
Товарищи считают, что каждая новая итерация в серии должна всё с ног на голову переворачивать.
Тебе бы глаза промыть, речь о куске кода GoW:Рагнарёк, а не о GoW2018.
Товарищи имеют самоуважение, чтобы видя АБСОЛЮТНО тот же продукт, в котором даже не было работы над шлифовкой геймплея, справедливо негодовать.
Я сказал человеку, что изменение касательно "нововведений" уже произошло, а Рагнарёг только продолжил обозначенный GoW 2018 курс. Если ты не смог самостоятельно допереть до такого вывода, то тебе нечего тут делать. Проветрись, душнила, и начни уже думать головой.