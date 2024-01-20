Стал известен размер и дата предзагрузки Granblue Fantasy: Relink на PS4 и PS5

Granblue Fantasy: Relink, ожидаемая JRPG по мотивам мобильной игры, получила информацию о дате предварительной загрузки и размере дистрибутива на PS4 и PS5. Размеры не самые большие для JRPG, но игрокам текущего поколения, возможно, придется что-то удалить, чтобы освободить место.
Информация получена от Twitter-аккаунта @PlaystationSize, так что она пока не является официальной. Но это профиль с большим послужным списком, предоставляющий правильные данные, так что к этим сведениям вполне можно доверять.
Как следует из твита, Granblue Fantasy: Relink займет 26 ГБ на PS4 и 53 ГБ на PS5. Те, кто купит игру заранее, смогут загрузить ее с 27 января, а сама игра должна выйти в полночь 29-го - хотя официальная дата релиза назначена на первое февраля.
А пока вы ждете выхода или даже предварительного скачивания Granblue Fantasy: Relink, можно ознакомиться с игрой на примере ее демоверсии, доступной как на PS4, так и на PS5. В демоверсии представлена небольшая информация о сюжете игры, примеры миссий, которые предстоит пройти в ходе кампании, и, конечно же, учебник, который поможет вам научиться играть.
а весит совсем не много