В честь лунного нового года Rockstar раздает деньги в GTA Online

В мире GTA Online, как и в реальной жизни, ключ к успеху — это деньги. Невозможно достичь высоких высот в огромном многопользовательском криминальном онлайн-мире Rockstar без приличного банкролла. Поэтому стоит не упускать ни одной возможности, чтобы получить бесплатные средства в GTA Online. В честь наступления 2024 года — года Дракона по китайскому календарю — на этой неделе вы сможете насладиться рядом приятных бонусов, включая две новые маски и кругленькую сумму наличных.
Еженедельное обновление GTA Online запланировано на четверг, 8 февраля, и обещает обилие подарков и сюрпризов в честь Лунного Нового года. В игре будут доступны разнообразные скидки и подарки, связанные с тематикой драконов. Так что, пока дата выхода GTA 6 еще далека (особенно для игроков на ПК), в GTA 5 у вас есть множество причин продолжать погружаться в мир Rockstar.
Прежде всего, поговорим о деньгах. Если вы войдете в игру в период с 8 по 14 февраля, вас ждет специальный подарок в виде красного конверта с 188 888 долларами США на вашем счету в Maze Bank. Число "восемь" в китайской культуре ассоциируется с богатством и удачей, так что эта сумма может приносить вам еще больше удачи в ваших криминальных предприятиях. Не считаясь с другими богатствами, которые вас ждут. Вас также ждут новые маски: царственного и полуночного дракона, а также коллекционные предметы прошлой недели, такие как деревянная маска дракона, красное лунное новогоднее платье и черная лунная новогодняя футболка. И если вы захотите добавить к этому свой уникальный стиль, то вам всегда доступны бесплатные татуировки драконов в местных тату-салонах.
Кроме того, еженедельное обновление включает удвоенные денежные вознаграждения и награды за репутацию за участие в событиях, связанных с драконами и другими особенностями от Rockstar. Не упустите шанс выиграть в специальном розыгрыше подиумный автомобиль — Truffade Adder в красно-золотой ливрее, который идеально сочетается с тематикой текущего сезона. Просто посетите казино Diamond и попытайтесь свою удачу, чтобы добавить этот автомобиль к вашей коллекции, и это все без необходимости тратить реальные деньги, только игровые.
Почему не 888 888? Слишком жирно будет?
ппц, просто бешеные бабки...
Нуачо, можно куртку купить, возможно, даже на штаны останется.
Мда для гта онлайн 188 888 это не деньги
Может подскажет кто, где забрать эти деньги ? А то в банкомате и в телефоне, я не нашёл никакого конверта
У меня 32млрда,я бы сам хоть кому их раздал, тем же R*, лишь бы они годный контент выпускали пока нет GTA6)
пф и че