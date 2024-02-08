В честь лунного нового года Rockstar раздает деньги в GTA Online

В мире GTA Online, как и в реальной жизни, ключ к успеху — это деньги. Невозможно достичь высоких высот в огромном многопользовательском криминальном онлайн-мире Rockstar без приличного банкролла. Поэтому стоит не упускать ни одной возможности, чтобы получить бесплатные средства в GTA Online. В честь наступления 2024 года — года Дракона по китайскому календарю — на этой неделе вы сможете насладиться рядом приятных бонусов, включая две новые маски и кругленькую сумму наличных.

Еженедельное обновление GTA Online запланировано на четверг, 8 февраля, и обещает обилие подарков и сюрпризов в честь Лунного Нового года. В игре будут доступны разнообразные скидки и подарки, связанные с тематикой драконов. Так что, пока дата выхода GTA 6 еще далека (особенно для игроков на ПК), в GTA 5 у вас есть множество причин продолжать погружаться в мир Rockstar.

Прежде всего, поговорим о деньгах. Если вы войдете в игру в период с 8 по 14 февраля, вас ждет специальный подарок в виде красного конверта с 188 888 долларами США на вашем счету в Maze Bank. Число "восемь" в китайской культуре ассоциируется с богатством и удачей, так что эта сумма может приносить вам еще больше удачи в ваших криминальных предприятиях. Не считаясь с другими богатствами, которые вас ждут. Вас также ждут новые маски: царственного и полуночного дракона, а также коллекционные предметы прошлой недели, такие как деревянная маска дракона, красное лунное новогоднее платье и черная лунная новогодняя футболка. И если вы захотите добавить к этому свой уникальный стиль, то вам всегда доступны бесплатные татуировки драконов в местных тату-салонах.

Кроме того, еженедельное обновление включает удвоенные денежные вознаграждения и награды за репутацию за участие в событиях, связанных с драконами и другими особенностями от Rockstar. Не упустите шанс выиграть в специальном розыгрыше подиумный автомобиль — Truffade Adder в красно-золотой ливрее, который идеально сочетается с тематикой текущего сезона. Просто посетите казино Diamond и попытайтесь свою удачу, чтобы добавить этот автомобиль к вашей коллекции, и это все без необходимости тратить реальные деньги, только игровые.