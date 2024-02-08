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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 26 894 оценки

В честь лунного нового года Rockstar раздает деньги в GTA Online

KAMA33
Новости

В мире GTA Online, как и в реальной жизни, ключ к успеху — это деньги. Невозможно достичь высоких высот в огромном многопользовательском криминальном онлайн-мире Rockstar без приличного банкролла. Поэтому стоит не упускать ни одной возможности, чтобы получить бесплатные средства в GTA Online. В честь наступления 2024 года — года Дракона по китайскому календарю — на этой неделе вы сможете насладиться рядом приятных бонусов, включая две новые маски и кругленькую сумму наличных.

Еженедельное обновление GTA Online запланировано на четверг, 8 февраля, и обещает обилие подарков и сюрпризов в честь Лунного Нового года. В игре будут доступны разнообразные скидки и подарки, связанные с тематикой драконов. Так что, пока дата выхода GTA 6 еще далека (особенно для игроков на ПК), в GTA 5 у вас есть множество причин продолжать погружаться в мир Rockstar.

Прежде всего, поговорим о деньгах. Если вы войдете в игру в период с 8 по 14 февраля, вас ждет специальный подарок в виде красного конверта с 188 888 долларами США на вашем счету в Maze Bank. Число "восемь" в китайской культуре ассоциируется с богатством и удачей, так что эта сумма может приносить вам еще больше удачи в ваших криминальных предприятиях. Не считаясь с другими богатствами, которые вас ждут. Вас также ждут новые маски: царственного и полуночного дракона, а также коллекционные предметы прошлой недели, такие как деревянная маска дракона, красное лунное новогоднее платье и черная лунная новогодняя футболка. И если вы захотите добавить к этому свой уникальный стиль, то вам всегда доступны бесплатные татуировки драконов в местных тату-салонах.

Кроме того, еженедельное обновление включает удвоенные денежные вознаграждения и награды за репутацию за участие в событиях, связанных с драконами и другими особенностями от Rockstar. Не упустите шанс выиграть в специальном розыгрыше подиумный автомобиль — Truffade Adder в красно-золотой ливрее, который идеально сочетается с тематикой текущего сезона. Просто посетите казино Diamond и попытайтесь свою удачу, чтобы добавить этот автомобиль к вашей коллекции, и это все без необходимости тратить реальные деньги, только игровые.

-8
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Kirill22092

Почему не 888 888? Слишком жирно будет?

5
BoT_TaK_BoT
вас ждет специальный подарок в виде красного конверта с 188 888 долларами США на вашем счету в Maze Bank

ппц, просто бешеные бабки...

4
ANIManiak

Нуачо, можно куртку купить, возможно, даже на штаны останется.

0
Bionic_242

Мда для гта онлайн 188 888 это не деньги

2
Максим Житомирский

Может подскажет кто, где забрать эти деньги ? А то в банкомате и в телефоне, я не нашёл никакого конверта

0
DEDGAMER

У меня 32млрда,я бы сам хоть кому их раздал, тем же R*, лишь бы они годный контент выпускали пока нет GTA6)

0
РусБ

пф и че

-2