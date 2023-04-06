Для Half-Life 2: Episode Two вышел созданный сообществом VR-мод ©

Команда модов Source VR добросовестно переводит игры Half-Life в виртуальную реальность. В прошлом году команда модифицировала Half-Life 2, а пару недель назад добавила мод для Half-Life 2: Episode One. Теперь они вернулись с Half-Life 2: VR Mod — Episode Two, который вышел сегодня в Steam.

Все приключения Гордона Фримена теперь можно пройти в виртуальной реальности, а моды совершенно бесплатны. Вам по-прежнему потребуется копия оригинальной Half-Life 2: Episode Two, а также на том же диске должен быть установлен мод VR для Episode One. Но после этого вы можете перейти прямо в Steam, загрузить версию VR и сыграть в Эпизод 2 в виртуальной реальности.

Вам также, конечно, понадобится гарнитура, совместимая со SteamVR, которая в настоящее время включает в себя Valve Index, гарнитуры HTC Vive, Oculus Rift / Meta Quest 2, гарнитуры Windows Mixed Reality и некоторые другие.

Чтобы отпраздновать выпуск VR-мода Episode Two, команда также обновила свои предыдущие моды, добавив исправления ошибок и новые функции. Если телепортация все еще вызывает отвращение, теперь вы можете включить режим 2D-кинотеатра для транспортных секций. Это переключит вас с камеры виртуальной реальности и вместо этого проецирует поездки на автомобиле на виртуальный плоский экран.