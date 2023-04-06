Для Half-Life 2: Episode Two вышел созданный сообществом VR-мод

Команда модов Source VR добросовестно переводит игры Half-Life в виртуальную реальность. В прошлом году команда модифицировала Half-Life 2, а пару недель назад добавила мод для Half-Life 2: Episode One. Теперь они вернулись с Half-Life 2: VR Mod — Episode Two, который вышел сегодня в Steam.
Все приключения Гордона Фримена теперь можно пройти в виртуальной реальности, а моды совершенно бесплатны. Вам по-прежнему потребуется копия оригинальной Half-Life 2: Episode Two, а также на том же диске должен быть установлен мод VR для Episode One. Но после этого вы можете перейти прямо в Steam, загрузить версию VR и сыграть в Эпизод 2 в виртуальной реальности.
Вам также, конечно, понадобится гарнитура, совместимая со SteamVR, которая в настоящее время включает в себя Valve Index, гарнитуры HTC Vive, Oculus Rift / Meta Quest 2, гарнитуры Windows Mixed Reality и некоторые другие.
Чтобы отпраздновать выпуск VR-мода Episode Two, команда также обновила свои предыдущие моды, добавив исправления ошибок и новые функции. Если телепортация все еще вызывает отвращение, теперь вы можете включить режим 2D-кинотеатра для транспортных секций. Это переключит вас с камеры виртуальной реальности и вместо этого проецирует поездки на автомобиле на виртуальный плоский экран.
Жаль VR нет
Хз, я покатушки не осилил в игре, что на лодке, что на машине - это кошмар, я уже привыкший, но нужна просто каменная вестибулярка чтобы это выдержать.
У меня наоборот на удивление неплохо эти поездки прошли. Я думал, будет хуже
Повезло тебе))) я из-за этого не смог играть, хотя в шутаны бегаю на раз-два((