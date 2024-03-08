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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.4 375 оценок

Мехи для Helldivers 2 уже готовы, но игрокам нужно сначала их отвоевать

butcher69
Новости

Вчера в социальных сетях появилось сообщение от создателей Helldivers 2, которые вселили надежду в игроков, желающих сесть в свой собственный механизированный боевой костюм, и сообщили, что производство таких машин близится к завершению.

Но случилась великая трагедия! Автоматонная угроза начала угрожать той самой родной планете, на которой производились наши новые игрушки, так что, будьте уверены, каждому Адскому Десантнику нужно отправиться на планету и освободить планету от захватчиков.

Это фантастическая часть органичного повествования для Helldivers 2, добавляющая оригинальности в то, что в других играх часто было бы довольно стандартным обновлением. Благодаря бессрочному ходу войны и тому, как могут меняться фронты сражений, у нас теперь есть сюжетная причина получить доступ к платформам для ходячего оружия. Стоит ли удивляться, что, когда игроки всю неделю были сосредоточены на истреблении насекомых, роботам удалось поставить под угрозу ценный актив? Очевидно, игроки ослабили бдительность!

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
jax baron

Хитро- и правда все кого не посмотри мочат тараканов - а бои с роботами очень мало.

3
Kaskad131

потому что роботы без баланса вообще
вчера играли на 7 сложности, все 50лвл, опытные
на карте с подкрепления по 2 танка прилетает, в одном самолете по 3 глыбы

очень много ракетчиков, даже обычных ботов, а тех кто стреляет лазерами меньше
поломан спавн, патрули. Мы за каждый метр воевали, серьезно. Патронов не хватало.

0
Levis Live

Все круто конечно, но какой же ущербный патч последний, они завезли, плакать хочется, оружие порезали, врагов усилили, очень тяжко тепер выживать на 9 сложности, враги которых и так было сложно убить, теперь вообще не прошибаемы, тесла пушка не берет броню, пульки отскакивают, а орбитальных ударов на всех не хватает, надеюсь мехи привнесут чуток баланса

0
Kaskad131

уже признали это в дискорде
про то, что много очень спавна, здоровья много
обещали фиксы

0
coldat125 Kaskad131

а есть ссылка на их дс? если есть, дай пожалуйста

0
trevl312

Я вчера попался на разраба, при прохождении главной задачи, до этого я только слышал, что типо "разраб" заходит к сессиям игрокам, и целенаправленно спавнит овер-дохрена мобов

Буквально вчера прилетело 2 корабля, полностью забитыми Халками

с другой стороны корабли в вперемешку с другими, деваться физически некуда - все стратогемы в КД, Естественно слился с командой, и пукнуть не успели

-3
The Great Troll

да не разраб это! это бот...! Ты че серьёзно поверил в эту хрень? Реально думаешь разрабам нечем заняться кроме того чтобы к тебе в игру заходить? ЛОЛ!

-2
nowisee The Great Troll

Хреново троллишь. Историю Ultima не знаешь. Иди на двач.

0
Kaskad131

в дискорде об этом уже официальные представите заявили. Знают про эту траблу, обещали обновление

0