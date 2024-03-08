Мехи для Helldivers 2 уже готовы, но игрокам нужно сначала их отвоевать

Вчера в социальных сетях появилось сообщение от создателей Helldivers 2, которые вселили надежду в игроков, желающих сесть в свой собственный механизированный боевой костюм, и сообщили, что производство таких машин близится к завершению.
Но случилась великая трагедия! Автоматонная угроза начала угрожать той самой родной планете, на которой производились наши новые игрушки, так что, будьте уверены, каждому Адскому Десантнику нужно отправиться на планету и освободить планету от захватчиков.
Это фантастическая часть органичного повествования для Helldivers 2, добавляющая оригинальности в то, что в других играх часто было бы довольно стандартным обновлением. Благодаря бессрочному ходу войны и тому, как могут меняться фронты сражений, у нас теперь есть сюжетная причина получить доступ к платформам для ходячего оружия. Стоит ли удивляться, что, когда игроки всю неделю были сосредоточены на истреблении насекомых, роботам удалось поставить под угрозу ценный актив? Очевидно, игроки ослабили бдительность!
Хитро- и правда все кого не посмотри мочат тараканов - а бои с роботами очень мало.
потому что роботы без баланса вообще
вчера играли на 7 сложности, все 50лвл, опытные
на карте с подкрепления по 2 танка прилетает, в одном самолете по 3 глыбы
очень много ракетчиков, даже обычных ботов, а тех кто стреляет лазерами меньше
поломан спавн, патрули. Мы за каждый метр воевали, серьезно. Патронов не хватало.
Все круто конечно, но какой же ущербный патч последний, они завезли, плакать хочется, оружие порезали, врагов усилили, очень тяжко тепер выживать на 9 сложности, враги которых и так было сложно убить, теперь вообще не прошибаемы, тесла пушка не берет броню, пульки отскакивают, а орбитальных ударов на всех не хватает, надеюсь мехи привнесут чуток баланса
уже признали это в дискорде
про то, что много очень спавна, здоровья много
обещали фиксы
а есть ссылка на их дс? если есть, дай пожалуйста
Я вчера попался на разраба, при прохождении главной задачи, до этого я только слышал, что типо "разраб" заходит к сессиям игрокам, и целенаправленно спавнит овер-дохрена мобов
Буквально вчера прилетело 2 корабля, полностью забитыми Халками
с другой стороны корабли в вперемешку с другими, деваться физически некуда - все стратогемы в КД, Естественно слился с командой, и пукнуть не успели
да не разраб это! это бот...! Ты че серьёзно поверил в эту хрень? Реально думаешь разрабам нечем заняться кроме того чтобы к тебе в игру заходить? ЛОЛ!
Хреново троллишь. Историю Ultima не знаешь. Иди на двач.
в дискорде об этом уже официальные представите заявили. Знают про эту траблу, обещали обновление