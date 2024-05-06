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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 979 оценок

Создатели Helldivers 2 подумывают превратить график с негативными отзывами в Steam во внутриигровую награду

butcher69
Новости

Если вы каким-то образом пропустили это событие, последние несколько дней были необычайно тяжелыми для Helldivers 2 и разработчика Arrowhead Game Studios. PlayStation напомнила о требовании с привязкой учетных записей PSN-Steam, которое всегда должно было действовать, но было временно отложено из-за проблем на релизе игры.

Это вызвало огромный резонанс, особенно после того, как игра начала исчезать из Steam в регионах без доступа к PSN. После жесткого ревью-бомбинга и бесчисленной критикой Sony отменила это решение, а геймдиректор игры, возможно, обнаружил небольшой, но довольно забавный плюс.

Тысячи негативных пользовательских отзывов, которые Helldivers 2 получила в кратчайшие сроки, привели к невероятному перекосу в рейтинге, о чем свидетельствует этот график в Steam.

Хотя это, безусловно, подрывает репутацию игры, сообщество и команда Arrowhead, похоже, относятся к этому спокойно, раз ситуация разрешилась. Директор Йохан Пилестедт поделился "случайным" дизайном плаща, и похоже, что разработчик может сделать его настоящей внутриигровой наградой:

На вопрос о том, будет ли она реальной, Пилестедт ответил, что команда сейчас "[обсуждает] хорошее название для нее", а также пошутил, что она будет стоить "$999,99", после чего подтвердил, что она "будет бесплатной".

24
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Bambillo132

да прибудет хайп сказали сони

4
Meddypap

За малевелон крик дали плащ, за резкое снижение графика в отрицательное русло хотят добавить плащ, потом за покупки игры будут выдавать гифку плаща вместо игры?

3
ViolentAthos

Верной дорогой идёте товарищи, обосрались, так давайте всем показывать

1
flaur74

Ну так обосрались то по факту не разрабы ,а ушлепки сони )

1
aiterion

Не так прочел заголовок и подумал, что они собрались привязывать график с оценками к ценообразованию внутриигровой валюты

1
1barac9U7ada7

Пацаны не сдавайтесь, мочите этих козлов

0
Кроллег

Шикарнейшее решение.

-1
ratte88

Многие разработчики начинают срать, но забывают снять штаны.
Эти разрабы тоже забыли, но уже вспомнили что пора.
И быстро ей оценки меняют, буквально день прошёл. До этого 17% положительных было.

-3
Naumoff25

Ну так там призыв коммьюнити был на исправление отзывов, вот щас восстанавливают репутацию игры, разрабы игры то не виноваты в этом, они даче с шуткой относятся к этому, а вот Сони как раз таки обосралась со своими правилами

0
ratte88 Naumoff25

Ну, сами под сосони легли.

0
Пользователь ВКонтакте

надо это отметить // Константин Лис

-6