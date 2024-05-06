Создатели Helldivers 2 подумывают превратить график с негативными отзывами в Steam во внутриигровую награду

Если вы каким-то образом пропустили это событие, последние несколько дней были необычайно тяжелыми для Helldivers 2 и разработчика Arrowhead Game Studios. PlayStation напомнила о требовании с привязкой учетных записей PSN-Steam, которое всегда должно было действовать, но было временно отложено из-за проблем на релизе игры.
Это вызвало огромный резонанс, особенно после того, как игра начала исчезать из Steam в регионах без доступа к PSN. После жесткого ревью-бомбинга и бесчисленной критикой Sony отменила это решение, а геймдиректор игры, возможно, обнаружил небольшой, но довольно забавный плюс.
Тысячи негативных пользовательских отзывов, которые Helldivers 2 получила в кратчайшие сроки, привели к невероятному перекосу в рейтинге, о чем свидетельствует этот график в Steam.
Хотя это, безусловно, подрывает репутацию игры, сообщество и команда Arrowhead, похоже, относятся к этому спокойно, раз ситуация разрешилась. Директор Йохан Пилестедт поделился "случайным" дизайном плаща, и похоже, что разработчик может сделать его настоящей внутриигровой наградой:
На вопрос о том, будет ли она реальной, Пилестедт ответил, что команда сейчас "[обсуждает] хорошее название для нее", а также пошутил, что она будет стоить "$999,99", после чего подтвердил, что она "будет бесплатной".
да прибудет хайп сказали сони
За малевелон крик дали плащ, за резкое снижение графика в отрицательное русло хотят добавить плащ, потом за покупки игры будут выдавать гифку плаща вместо игры?
Верной дорогой идёте товарищи, обосрались, так давайте всем показывать
Ну так обосрались то по факту не разрабы ,а ушлепки сони )
Не так прочел заголовок и подумал, что они собрались привязывать график с оценками к ценообразованию внутриигровой валюты
Пацаны не сдавайтесь, мочите этих козлов
Шикарнейшее решение.
Многие разработчики начинают срать, но забывают снять штаны.
Эти разрабы тоже забыли, но уже вспомнили что пора.
И быстро ей оценки меняют, буквально день прошёл. До этого 17% положительных было.
Ну так там призыв коммьюнити был на исправление отзывов, вот щас восстанавливают репутацию игры, разрабы игры то не виноваты в этом, они даче с шуткой относятся к этому, а вот Сони как раз таки обосралась со своими правилами
Ну, сами под сосони легли.
надо это отметить // Константин Лис