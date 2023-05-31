Для Horizon: Forbidden West вышло обновление 1.25, которое содержит множество исправлений и улучшений ©

Guerrilla Games выпустила патч 1.25 для Horizon Forbidden West для PlayStation 5 и PlayStation 4, и вот что он из себя представляет.

Ранее в этом месяце голландский разработчик выпустил патч 1.24, который содержал многочисленные исправления, устранял падения частоты кадров, улучшал визуальное оформление игры и многое другое. Прошло две недели, и команда разработчиков выпустила очередное обновление для сиквела Zero Dawn. Как и обновление 1.24, патч 1.25 Horizon Forbidden West содержит многочисленные исправления для основных квестов, а также побочных заданий и действий в мире игры. Кроме того, патч включает исправления поведения машин.

Новое обновление также содержит корректировки и исправления для оружия Элой, а также исправление для аккумуляторных станций в Relic Ruins: Murmuring Hollow. Кроме того, это обновление направлено на устранение нескольких сбоев, с которыми сталкивались игроки, и исправление прогрессии на нескольких локациях, где игроки могли застрять. Ниже мы приводим некоторые из "других исправлений":

Устранена проблема, из-за которой Элой не снимала водолазную маску во время двух эпизодов в главном квесте "Дверь смерти" при прохождении игры по программе New Game Plus.

Удалено множество плавающих столбов для скалолазания в районе Голливудских холмов.

При сборе цветов красителя больше не возникает звуковой эффект сбора канистр вместо правильного звукового эффекта.

Рекомендуем ознакомиться с полной версией примечаний к патчу патча здесь.

Horizon Запретный Запад уже доступен во всем мире для PlayStation 5 и PlayStation 4. Расширение Burning Shores было выпущено эксклюзивно для PlayStation 5 в прошлом месяце.