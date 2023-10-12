Новый трейлер и скриншоты игры House Flipper 2 демонстрируют новый режим песочницы

Компания Frozen District выпустила новый трейлер и скриншоты для игры House Flipper 2, представляющие новый режим "Песочница".
Новый режим "песочницы" поднимает игровой процесс ремонта дома на новую высоту. Игроки больше не ограничены простым переворачиванием существующих домов; режим "Песочница" позволяет им создавать дома с нуля, отвечая на многолетние отзывы преданных поклонников на форумах и за их пределами. Приготовьтесь сменить швабру на кувалду.
Если сюжетный режим остается любимой особенностью House Flipper 1, то режим "Песочница" обещает дать фанатам то, чего им так не хватало, и даже больше. Настолько обширна эта "песочница" - или, возможно, "арена" - что дизайнеры уровней Frozen District построили каждый дом в сюжетном режиме House Flipper 2, используя режим "Песочница". Это дает игрокам доступ к тем же сложным инструментам, что и разработчикам игры, превращая этот режим в продвинутый редактор уровней.
прикольно домики строишь покруче чем в срурвайлах и канавы можна делать
правда дома все равно странна строится была бы прикольна если сначала фундамент заливаешь или сваи забивает и потом уже конструкции доставишь обиваешь или кирпичи кладешь а если плохо поклал стены от нагрузки взрываются или арматуру варишь временные стены делаешь и туда бетон льешь. если тупо задела все провисает и трескается. ржака. но адски сложна наверно такое закодить
Твоя идея крутая. Но думаю тут не симулятор строительства, а симулятор интерьера, стиля и так далее.
подобное уг максимум бесплатно в браузере можно сыграть минуты две а за бабло это просто смех лютый трешак