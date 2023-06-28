Переработанный соло-режим, стрельбище, новый ивент и другое доступно с обновлением 1.13 для шутера Hunt: Showdown ©

Команда разработчиков из Crytek продолжает радовать фанатов шутера Hunt: Showdown множеством нововведений. Новое обновление 1.13 принесло ряд значимых изменений. Одной из ключевых нововведений стало появление стрельбища — специального места, где игроки смогут практиковаться и освоить игровые как в одиночку, так и в компании друзей.

Кроме того, стрельбище предлагает различные тиры и испытания, а также новые игровые функции, включая манекены для стрельбы, всплывающие индикаторы повреждений и возможность измерять расстояния.

Вместе с патчем в Hunt: Showdown разработчики провели переработку соло-режима, который теперь называется «Спасенная душа». В этом режиме игроки должны закрывать разломы, найденные на карте, и стать "Носителем источника", чтобы получить дополнительные награды. «Спасенная душа» представляет собой возможность заработать охотничьи доллары и добыть бесплатного охотника со снаряжением для режима «Охота за наградой». Эти нововведения значительно разнообразят игровой процесс и дадут возможность игрокам лучше освоить все аспекты Hunt: Showdown.

Помимо всего прочего, вместе с обновлением в Hunt: Showdown стартовало временное событие под названием "Прилив теней". Также проведена разбалансировка множества систем вроде снабжения патронами и так далее.