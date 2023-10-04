По слухам, отмененный шутер Hyenas был "самой крупнобюджетной игрой Sega" и пострадал от плохого руководства

Опубликованы новые возможные подробности о разработке отмененного шутера Hyenas от Sega и Creative Assembly, в том числе утверждается, что это была самая крупнобюджетная игра Sega за всю историю компании, прежде чем она прекратила разработку.

На прошлой неделе японский издатель объявил об отмене многопользовательского шутера "и некоторых неанонсированных игр, находящихся в разработке" в Европе, после как минимум шести лет работы над проектом.

Разработчик Creative Assembly предположил, что игра была отменена из-за "амбициозных" планов и высокой конкуренции в сфере многопользовательских шутеров.

Однако в новом видеоролике, опубликованном ютубером Volound, специализирующимся на Total War, и подтвержденном источниками крупного издания VGC, анонимные разработчики утверждают, что к краху игры привели отсутствие направления, смена движка и излишняя осторожность в разработке.

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Один из анонимных разработчиков написал: "Что же пошло не так? Полное отсутствие руководства, многие руководители спят за рулем, но, похоже, они никогда не потеряют свою работу. Смена движка на середине пути. Попытка прорваться на перенасыщенный рынок и нежелание делать с игрой что-то авантюрное".

Hyenas, или "Project Keaton", как его тогда называли, был создан после успеха у критиков и игроков, но коммерческого разочарования Alien Isolation, после чего "консольная команда" Creative Assembly выпустила проект Halo Wars 2, который, как утверждается, также имел скромные продажи.

Руководство CA хотело создать консольную игру с более широким коммерческим потенциалом, а в качестве вдохновения называло Destiny, Escape from Tarkov и PUBG.

Игра представляла собой PvPvE (Player vs Player vs Environment) шутер с поддержкой до пятнадцати игроков в командах по три человека. Целью игроков было проникнуть в хранилища, расположенные по всей карте, сразиться с врагами AI, а также с другими командами игроков, разграбить товар и выбраться живым с корабля.

"На ранних этапах Hyenas стремилась к тому, чтобы создать атмосферу "милых изгоев", выживающих в беспорядочном мире, контролируемом элитой, подражая Хану Соло и немного "Светлячку"", - рассказал Volound один из анонимных разработчиков. "Звучало интригующе, но детали были туманны. Земля лежала в руинах, у богатых было все, они воровали, чтобы выжить - мрачный научно-фантастический сеттинг с примесью NASA".

Изначально планировалось, что игра будет использовать движок Alien: Isolation, но из-за разочарования в его инструментарии было решено перейти на Unreal Engine, что потребовало временно перевести часть команды на работу над Total War.

В 2019 году, еще до анонса Hyenas, в Twitter-аккаунте Creative Assembly была опубликована фотография голливудского режиссера Нила Бломкампа, посетившего офис компании.

По словам источников, режиссер фильмов "Район № 9" и "Элизиум" был большим поклонником Alien: Isolation, и его визит в студию был больше, чем просто светским визитом, так как он действительно высказывал свое мнение по поводу общего направления игры.

"Он приезжает в студию и показывает, чем мы должны заниматься", - рассказал Volound один из источников. "У него есть некоторые идеи, в каком направлении двигаться, в основном это то, что вы не воруете, чтобы выжить, но Netflix/Steam/etc больше не существует, поэтому боксы DVD, музыка, игры, все эти физические носители теперь очень ценны".

Это совпадало с синопсисом игры на момент ее анонса, в котором игрокам предстояло совершать рейды на огромных кораблях "Plunderships", отправляющихся с Земли с ценными реликвиями поп-культуры, такими как старые VHS-кассеты или виниловые пластинки.

"У него также была идея вставить в игру много интернет-юмора и прочего", - продолжает анонимный разработчик. "Он даже снял видеоролик, чтобы показать, о чем он думает, и, честно говоря, после того периода "что мы тут делаем" это было настоящим откровением - получить хоть какое-то направление (проект так часто чувствовал себя совершенно без руля)".

В какой-то момент Creative Assembly рассталась с Бломкампом, и в итоге Hyenas была анонсирована во время прямой трансляции в июне 2022 года. Однако направление развития игры и даже ее бизнес-модель оставались неопределенными.

После нескольких закрытых альфа-тестов игры источники утверждают, что Sega была недовольна ходом работы над игрой, а в последние месяцы Япония стала более тщательно следить за проектом.

Источники также подтвердили, что хотя Hyenas изначально планировалась как премиум-игра, к моменту отмены проекта она была переведена на модель free-to-play с микротранзакциями, хотя пост-релизная поддержка была разработана в очень ограниченном объеме.

Считается, что Hyenas была одной из "супер-игр", о которых Sega часто упоминала в своих финансовых результатах: амбициозные, крупнобюджетные игры, которые, как она надеялась, окупятся большими продажами в будущем.

В ноябре 2021 г. Sega заявила, что для реализации своих амбиций в области "суперигр" она намерена инвестировать до 100,0 млрд. иен (882 млн. долл.) в течение пяти лет, что предполагает разработку нескольких проектов.

Хотя о том, сколько Sega инвестировала в Hyenas, ничего не известно, бывшие разработчики рассказали VGC, что, по их мнению, это был самый большой бюджет компании на игру, по сравнению с Shenmue 1999 года, на которую, как утверждалось, было потрачено около 70 млн. долларов.

"Я забыл упомянуть, что Hyenas была самой крупнобюджетной игрой Sega", - сказал Volound один из анонимных разработчиков. "Ближе к концу в британском офисе более или менее постоянно находились люди из японской компании Sega, чего не случалось ни разу за все время моей работы в CA, они иногда заходили в гости и проверяли, как выглядит игра, но, как я уже говорил, в целом они не вмешивались"