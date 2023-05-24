Immortals of Aveum 20.07.2023
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На PlayStation Showcase 2023 показали еще один зрелищный трейлер Immortals of Aveum

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Gutsz
Новости

Разработчики из Ascendant Studios и Electronic Arts вновь радуют нас зрелищными игровыми кадрами Immortals of Aveum. На этот раз магический шутер оказался в центре внимания прямой трансляции PlayStation Showcase 2023, где был обнародован очередной геймплейный трейлер. Ролик изобилует эффектными заклинаниями и разнообразными врагами.

В основе Immortals of Aveum лежит могущественная магия, которая может быть использовать, как для защиты, так и для нападения. Игроки могут тактически подходит к каждому сражению или бросаться в бой, полагаясь лишь на собственную силу и реакцию. Проект располагает к поиску собственного стиля прохождения, предоставляя широкий спектр заклинаний и способностей.

Отправится в волшебный мир Immortals of Aveum можно будет уже 20 июля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
StarfieJId

Убожество. Англо-саксонский менталитет - это визуал, мол, смотрите, аборигены, какие красивые бусы, давайте нам ваше просо и земли за них. Глубины, атмосферы и наполнения нет...

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