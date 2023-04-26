Разработчики Immortals of Aveum подробнее рассказали о типах заклинаний, боёвке и многом другом ©

Недавно было выпущено новое подробное видео геймплея Immortals of Aveum, и, хотя оно не предлагает каких-либо совершенно новых кадров, в нем рассматриваются все мелкие детали, которые вы, возможно, заметили в шестиминутном игровом ролике, показанном на прошлой неделе. Разработчики рассказали о различных типах заклинаний, о том, как игроки могут настраивать свои билды, и о других интересных деталях.

В Immortals of Aveum у игроков есть доступ к трем типам магии, каждый из которых представлен своим цветом. Красная магия «Хаос» предлагает разрушительную огневую мощь на ближней дистанции, синяя магия «Сила» специализируется на контролируемых атаках на дальние дистанции, а зеленая магия «Жизнь» лучше всего подходит для быстрого передвижения и стиля игры «беги и стреляй». Заклинания в вашем распоряжении также различаются: основные заклинания Удар, более сильные заклинания Ярость, заклинания контроля, ориентированные на полезность и исследование, и мощное заклинание Доминион. Есть также улучшения, такие как заклинание «Щит», которое защищает вас от атак, когда вы сами используете заклинания.

Вы можете еще больше настроить свой игровой процесс, экипировав печати, которые изменяют эффект ваших основных заклинаний Удар, или используя Арканум для покупки очков навыков и открытия талантов по мере прохождения игры. Добыча в Immortals of Aveum не генерируется случайным образом, и вы можете решить, каких боссов убить для определенных типов добычи, подобно тому, как работает снаряжение в Souls-подобных играх.

В то время как игра очень похожа на шутеры, такие как Call of Duty или Battlefield, Immortal of Aveum выделяется, добавляя элемент магии и заклинаний, согласно интервью с разработчиками. В игре также не будет внутриигровых микротранзакций, и для игры вам не понадобится подключение к Интернету.

Immortals of Aveum выходит 20 июля на PS5, Xbox Series X|S и ПК.