Тодд Говард признался, что "нервничал", когда представлял игру об Индиане Джонсе компании Lucasfilm

Эта одиночная приключенческая игра от первого лица позволяет вам окунуться в атмосферу 1930-х и раскрыть одну из величайших тайн в истории человечества. Действие Indiana Jones and the Great Circle разворачивается между событиями культовых фильмов «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход».

На этот раз зловещие силы пытаются разгадать тайну Большого Круга, который хранит в себе ключ к невероятной мощи. И только Инди способен помешать им осуществить свои коварные замыслы.

В роли неутомимого авантюриста, вооружённого остроумием, смекалкой и верным кнутом, вам предстоит промотать тысячи километров по всему земному шару. От пирамид Египта до глубин Ватикана, от улиц шумного Шанхая до забытых руин Сукхотая — Инди ни перед чем не остановится, чтобы опередить своих врагов.

По пути вас ждёт немало испытаний — хитроумные головоломки древних храмов, свирепые бандиты, предательства союзников и многое другое. Придётся проявить всю находчивость, чтобы выпутаться из этой змеиной кучи неприятностей целым и невредимым. А заодно и спасти мир от нависшей над ним катастрофы.

Игра удачно сочетает приключенческий сюжет с элементами открытого мира. Вам предоставлена полная свобода исследовать локации, искать потайные комнаты, экспериментировать с окружением и решать задачи творчески, подстраиваясь под сложившуюся ситуацию. Любознательность и креативность будут вознаграждены новыми находками и поворотами сюжета.

Так что если вы давно мечтали побывать в шкуре легендарного Индианы Джонса — это ваш шанс пережить его классические приключения в интерактивном формате.