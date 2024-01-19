на главную
об игре
Indiana Jones and the Great Circle 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.1 114 оценок

Тодд Говард признался, что "нервничал", когда представлял игру об Индиане Джонсе компании Lucasfilm

Gruz_
Новости

Тодд Говард из Bethesda - легенда игровой индустрии, и даже несмотря на то, что он не так давно выпустил свою новую (и масштабную) игру Starfield, даже у него порой бывают моменты, заставляющие его немного понервничать.

Если вы пропустили, то во время последней трансляции Xbox Developer Direct Говард рассказал о том, как он первоначально представил Indiana Jones and the Great Circle компании Lucasfilm, и признался, что "немного нервничал", просто потому что это огромная и очень уважаемая франшиза. К счастью, реакция Lucasfilm и весь предыдущий опыт в целом были "ошеломляюще положительными".

Это волнение пролилось через весь проект, и они просто были настолько доверчивы и поддерживали все, что мы хотели сделать с игрой...

Исполнительный продюсер также рассказал о том, что является вечным фанатом Индиана Джонса, и подтвердил, что всегда хотел сделать подобную игру - большая часть идеи уже давно витала в его голове, а затем он выбрал идеальную студию для создания игры, которой оказалась MachineGames.

Геймеры смогут почувствовать себя в роли Индианы Джнонса позже в этом году благодаря Xbox Series X|S и ПК. К тому же события Great Circle будут разворачиваться в промежутке между "В поисках утраченного ковчега" и "Последнего крестового похода".

3
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Папел

Он надеялся, что они не знают про старфилд.

2
golab42

Надо было так за Старфилд нервничать...

1
dr_mengele

Нельзя нервничать "за". Даже "о старфилде" нервничать - насилие над языком.
Можно "нервничать по поводу старфилда".

0
Sonic268

Я действительно с нетерпением ждал игры, и когда я увидел, что игра будет от первого лица, я был очень расстроен

1
Вадим Бухтуев

Эта игра будет лучше последнего фильма про Индиану Джонса

0
Left4LifebyLight-Лайт
и они просто были настолько доверчивы

Ха-ха, не могу удержаться и не заметить, что Старфилду тоже доверяли безгранично. По их признанию, дали им карт-бланш и всё такое. Ну, остаётся надеяться, что в этот раз м-р Говард не подведёт доверие "доверчивых".

0
Wing42

Уж его то мнение мало что значит. Какой-то чел, который умудрился продать Скурим несколько раз, да и только.

0
rewgerg43252

Игра от тодда не может быть хорошей, так зачем её форсить?

-1
Smusi

Дать игру про инди разрабам которые мочат фрицев в своих играх это просто ульта.

-2
zatohka

Ну Индиана если уж на то пошло в фильмах делал тоже самое.

2
211186

Лучше бы нервничал, когда свою поделку-помойку выпускал под названием старфилд, понаобещал людям какой-то прорыв в игровой индустрии, а по факту кинул всех. Додумался загрузки спрятать под взлет/приземление корабля, думал люди вообще дебилы

-2
rexstorz

Да, думал люди и так сожрут ))
И многие ведь покупают один и тот же товар ежегодно с минимальными улучшениями !))

1