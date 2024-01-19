Тодд Говард признался, что "нервничал", когда представлял игру об Индиане Джонсе компании Lucasfilm

Тодд Говард из Bethesda - легенда игровой индустрии, и даже несмотря на то, что он не так давно выпустил свою новую (и масштабную) игру Starfield, даже у него порой бывают моменты, заставляющие его немного понервничать.
Если вы пропустили, то во время последней трансляции Xbox Developer Direct Говард рассказал о том, как он первоначально представил Indiana Jones and the Great Circle компании Lucasfilm, и признался, что "немного нервничал", просто потому что это огромная и очень уважаемая франшиза. К счастью, реакция Lucasfilm и весь предыдущий опыт в целом были "ошеломляюще положительными".
Это волнение пролилось через весь проект, и они просто были настолько доверчивы и поддерживали все, что мы хотели сделать с игрой...
Исполнительный продюсер также рассказал о том, что является вечным фанатом Индиана Джонса, и подтвердил, что всегда хотел сделать подобную игру - большая часть идеи уже давно витала в его голове, а затем он выбрал идеальную студию для создания игры, которой оказалась MachineGames.
Геймеры смогут почувствовать себя в роли Индианы Джнонса позже в этом году благодаря Xbox Series X|S и ПК. К тому же события Great Circle будут разворачиваться в промежутке между "В поисках утраченного ковчега" и "Последнего крестового похода".
Он надеялся, что они не знают про старфилд.
Надо было так за Старфилд нервничать...
Нельзя нервничать "за". Даже "о старфилде" нервничать - насилие над языком.
Можно "нервничать по поводу старфилда".
Я действительно с нетерпением ждал игры, и когда я увидел, что игра будет от первого лица, я был очень расстроен
Эта игра будет лучше последнего фильма про Индиану Джонса
Ха-ха, не могу удержаться и не заметить, что Старфилду тоже доверяли безгранично. По их признанию, дали им карт-бланш и всё такое. Ну, остаётся надеяться, что в этот раз м-р Говард не подведёт доверие "доверчивых".
Уж его то мнение мало что значит. Какой-то чел, который умудрился продать Скурим несколько раз, да и только.
Игра от тодда не может быть хорошей, так зачем её форсить?
Дать игру про инди разрабам которые мочат фрицев в своих играх это просто ульта.
Ну Индиана если уж на то пошло в фильмах делал тоже самое.
Лучше бы нервничал, когда свою поделку-помойку выпускал под названием старфилд, понаобещал людям какой-то прорыв в игровой индустрии, а по факту кинул всех. Додумался загрузки спрятать под взлет/приземление корабля, думал люди вообще дебилы
Да, думал люди и так сожрут ))
И многие ведь покупают один и тот же товар ежегодно с минимальными улучшениями !))