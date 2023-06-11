NetherRealm планирует вернуться к Injustice после Mortal Kombat 1

Эд Бун подтвердил, что NetherRealm Studios планирует вернуться к Injustice после Mortal Kombat 1 и что команда решила сделать новую игру Mortal Kombat, потому что не хотела, чтобы между выпусками серии был большой разрыв.
Выбор сделать еще одну Mortal Kombat вместо новой Injustice, в сочетании со всеми большими изменениями, которые Warner Bros. проводила в последние несколько лет, несомненно, заставил многих поклонников NetherRealm беспокоиться о будущем серии. Как рассказал Эд Бун в последнем эпизоде The Jeff Gertsmann Show, NetherRealm планирует вернуться к Injustice в будущем, предположительно после Mortal Kombat 1.
Говоря о выходе Mortal Kombat 1, Гертсман спросил Буна, почему NetherRealm так долго не объявляла о своей следующей игре. Бун ответил, что переход на Unreal Engine 4 и влияние ковида - основные причины, по которым студия так долго молчала. Затем Бун объяснил, почему команда выбрала новую игру Mortal Kombat вместо Injustice, и подтвердил, что планирует вернуться к серии в будущем.
Мы приняли решение о переходе на Unreal еще до ковида, поэтому мы придерживались этого направления. Мысль заключалась в том, что если бы мы делали игру Injustice, то это заняло бы еще больше времени, а между играми MK прошло бы семь лет. Итак, мы сказали, что давайте сделаем еще одну игру Mortal Kombat, и это тоже было то, что мы хотели сделать, чтобы продемонстрировать новый графический движок. План состоит в том, чтобы вернуться к Injustice.
Хотя это отличная новость для всех, кто надеялся снова увидеть поединок Бэтмена и Супермена, стоит отметить, что до Injustice 3 еще далеко. Бун ранее подтвердил, что NetherRealm планирует поддерживать Mortal Kombat 1 дольше, чем любую другую игру, которую она выпустила, что означает, что нас, вероятно, ждет несколько лет DLC и обновлений.
возможно они одновременно разрабатывают обе)
и это отлично
Хоть какое-то разнаобразие
Разнообразие xD
давно пора.не мортал комбатом единым. пусть и фанаты Индастиш порадуются
Тут и фанатом быть не надо, просто от МК уже реально тошнит, как кстати и от того жа Ассасинс крид и Резидента (не смотря на неплохие ремейки первых оригинальных частей) уже приелись эти серии, всегда нужны баланс и мера.
А сразу 2 проекта ни как, ленивые разрабы.
Конкурировать между двумя своими играми?
Вероятно, выпустят "Injustice 3" уже в 25-26 году, если не раньше. Не случайно стойки и часть приёмов Сабыча для МК1 взяли из второй части.
Мортал комбат для детей этот ваш инджастис. Если бы я был фанатом дс, то мб бы и радовался, а так проходняк
первый инджастиз просто шедевр. 2 муть мутью. если вернутся к стилю и подходу оригнала, то ок.
Не был он шедевром.
был. как сюжетно в рамках диси, так и по механикам. до сих пор отлично играется. зацепила больше того же мк9.
Сюжетно?! Ловите наркомана.
Это бред полный. Даже хуже "гражданской войны" квм.
Боевка, с этим звуком "лазерного пука" при попадании, ни разу не новыми механиками - то же мимо.
для начала научись вести диалог нормально, а не как колхозное быдло, а а потом уже пиши свое имхо. сравни и2 с и1 ,может тогда дойдет, где реальное дно. ага, не новыми, но отлично работающими, в отличие от того же и2. ты свое самомнение и агрессивность поубавь, таблетки успокоительные прими, а то рвешься на пустом месте. если ты все под одну гребенку чешешь без разграничений по жанровым особенностям - это твои личные проблемы.
Туши пукан. Это пока еще не агрессия, я спокойно тебе пояснял, но похоже не дошло.
Причем здесь вообще сравнение со второй частью? Я тебе конкретно про 1-ю.
А вторая то понятно, что еще больший шлак. Особенно сюжетно.
Ну наконец то!