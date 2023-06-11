NetherRealm планирует вернуться к Injustice после Mortal Kombat 1 ©

Эд Бун подтвердил, что NetherRealm Studios планирует вернуться к Injustice после Mortal Kombat 1 и что команда решила сделать новую игру Mortal Kombat, потому что не хотела, чтобы между выпусками серии был большой разрыв.



Выбор сделать еще одну Mortal Kombat вместо новой Injustice, в сочетании со всеми большими изменениями, которые Warner Bros. проводила в последние несколько лет, несомненно, заставил многих поклонников NetherRealm беспокоиться о будущем серии. Как рассказал Эд Бун в последнем эпизоде The Jeff Gertsmann Show, NetherRealm планирует вернуться к Injustice в будущем, предположительно после Mortal Kombat 1.



Говоря о выходе Mortal Kombat 1, Гертсман спросил Буна, почему NetherRealm так долго не объявляла о своей следующей игре. Бун ответил, что переход на Unreal Engine 4 и влияние ковида - основные причины, по которым студия так долго молчала. Затем Бун объяснил, почему команда выбрала новую игру Mortal Kombat вместо Injustice, и подтвердил, что планирует вернуться к серии в будущем.

Мы приняли решение о переходе на Unreal еще до ковида, поэтому мы придерживались этого направления. Мысль заключалась в том, что если бы мы делали игру Injustice, то это заняло бы еще больше времени, а между играми MK прошло бы семь лет. Итак, мы сказали, что давайте сделаем еще одну игру Mortal Kombat, и это тоже было то, что мы хотели сделать, чтобы продемонстрировать новый графический движок. План состоит в том, чтобы вернуться к Injustice.

Хотя это отличная новость для всех, кто надеялся снова увидеть поединок Бэтмена и Супермена, стоит отметить, что до Injustice 3 еще далеко. Бун ранее подтвердил, что NetherRealm планирует поддерживать Mortal Kombat 1 дольше, чем любую другую игру, которую она выпустила, что означает, что нас, вероятно, ждет несколько лет DLC и обновлений.