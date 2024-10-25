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killer7 07.07.2005
Экшен, Шутер, От первого лица
8.1 12 оценок

ПК-версия killer7 получила неожиданное обновление со множеством улучшений

monk70
Новости

killer7 — культовая игровая классика, созданная культовым Suda51. Для игроков, заинтересованных в тайтле, кажется, что это лучшее время, чтобы наконец опробовать его.

Студия недавно выпустила новое огромное обновление для killer7 на ПК, которое приносит несколько улучшений визуальных эффектов и игрового процесса. Это бесплатное обновление почти является ремастерингом для игры.

Все видеоролики killer7 получили ремастер, теперь они воспроизводятся в лучшем качестве и более плавно. Видео были переделаны на основе оригинальной версии GameCube.

Было сделано несколько визуальных изменений для улучшения игрового опыта, в том числе:

  • Больше анимаций перезарядки теперь используют 60 кадров в секунду.
  • Добавлена ​​поддержка MSAA
  • Добавлена ​​поддержка ограничителя частоты кадров
  • Масштабирование шрифтов.
  • Масштабирование текстур.
  • Добавлена ​​поддержка текстур BC7.
  • Включено распознавание DPI для обеспечения надлежащего разрешения 4K.

Для игроков, использующих контроллер, добавлена ​​возможность быстрого переключения между персонажами. При использовании левого триггера можно переключаться между ними гораздо более практичным способом.

Другие улучшения игрового процесса:

  • Теперь переходы можно выбирать быстрее с помощью мыши.
  • Теперь можно выбирать все навыки в меню с помощью мыши.
  • Сцены Kess Bloodysunday теперь можно пропустить.
  • Заменены фиксированные ссылки на кнопки Xbox на динамические глифы кнопок.
  • Правильно отображаются пользовательские кнопки.
  • Добавлена ​​поддержка кнопок клавиатуры и мыши.
  • Удалены ссылки на «Карту памяти» при сохранении или загрузке.
  • Инструмент конфигурации теперь проверяет наличие дубликатов кнопок.
  • Добавлена ​​поддержка DualShock 4 и DualSense.

Вы также можете узнать все внесенные улучшения непосредственно на странице Steam.

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