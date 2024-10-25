ПК-версия killer7 получила неожиданное обновление со множеством улучшений

killer7 — культовая игровая классика, созданная культовым Suda51. Для игроков, заинтересованных в тайтле, кажется, что это лучшее время, чтобы наконец опробовать его.

Студия недавно выпустила новое огромное обновление для killer7 на ПК, которое приносит несколько улучшений визуальных эффектов и игрового процесса. Это бесплатное обновление почти является ремастерингом для игры.

Все видеоролики killer7 получили ремастер, теперь они воспроизводятся в лучшем качестве и более плавно. Видео были переделаны на основе оригинальной версии GameCube.

Было сделано несколько визуальных изменений для улучшения игрового опыта, в том числе:

Больше анимаций перезарядки теперь используют 60 кадров в секунду.

Добавлена ​​поддержка MSAA

Добавлена ​​поддержка ограничителя частоты кадров

Масштабирование шрифтов.

Масштабирование текстур.

Добавлена ​​поддержка текстур BC7.

Включено распознавание DPI для обеспечения надлежащего разрешения 4K.

Для игроков, использующих контроллер, добавлена ​​возможность быстрого переключения между персонажами. При использовании левого триггера можно переключаться между ними гораздо более практичным способом.

Другие улучшения игрового процесса:

Теперь переходы можно выбирать быстрее с помощью мыши.

Теперь можно выбирать все навыки в меню с помощью мыши.

Сцены Kess Bloodysunday теперь можно пропустить.

Заменены фиксированные ссылки на кнопки Xbox на динамические глифы кнопок.

Правильно отображаются пользовательские кнопки.

Добавлена ​​поддержка кнопок клавиатуры и мыши.

Удалены ссылки на «Карту памяти» при сохранении или загрузке.

Инструмент конфигурации теперь проверяет наличие дубликатов кнопок.

Добавлена ​​поддержка DualShock 4 и DualSense.

Вы также можете узнать все внесенные улучшения непосредственно на странице Steam.