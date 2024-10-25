ПК-версия killer7 получила неожиданное обновление со множеством улучшений

killer7 — культовая игровая классика, созданная культовым Suda51. Для игроков, заинтересованных в тайтле, кажется, что это лучшее время, чтобы наконец опробовать его.
Студия недавно выпустила новое огромное обновление для killer7 на ПК, которое приносит несколько улучшений визуальных эффектов и игрового процесса. Это бесплатное обновление почти является ремастерингом для игры.
Все видеоролики killer7 получили ремастер, теперь они воспроизводятся в лучшем качестве и более плавно. Видео были переделаны на основе оригинальной версии GameCube.
Было сделано несколько визуальных изменений для улучшения игрового опыта, в том числе:
- Больше анимаций перезарядки теперь используют 60 кадров в секунду.
- Добавлена поддержка MSAA
- Добавлена поддержка ограничителя частоты кадров
- Масштабирование шрифтов.
- Масштабирование текстур.
- Добавлена поддержка текстур BC7.
- Включено распознавание DPI для обеспечения надлежащего разрешения 4K.
Для игроков, использующих контроллер, добавлена возможность быстрого переключения между персонажами. При использовании левого триггера можно переключаться между ними гораздо более практичным способом.
Другие улучшения игрового процесса:
- Теперь переходы можно выбирать быстрее с помощью мыши.
- Теперь можно выбирать все навыки в меню с помощью мыши.
- Сцены Kess Bloodysunday теперь можно пропустить.
- Заменены фиксированные ссылки на кнопки Xbox на динамические глифы кнопок.
- Правильно отображаются пользовательские кнопки.
- Добавлена поддержка кнопок клавиатуры и мыши.
- Удалены ссылки на «Карту памяти» при сохранении или загрузке.
- Инструмент конфигурации теперь проверяет наличие дубликатов кнопок.
- Добавлена поддержка DualShock 4 и DualSense.
Вы также можете узнать все внесенные улучшения непосредственно на странице Steam.