Файтинг The King of Fighters 15 обзаведется кроссплеем ©

Помимо нового персонажа Гоеница, грядущее бесплатное обновление привнесет в файтинг The King of Fighters 15 одну весьма приятную функцию. Уже 20 июня игроки платформы ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S смогут сразиться между собой в многопользовательских режимах, так как проект получит кроссплей.

The King of Fighters 15 - это динамичный файтинг от SNK CORPORATION, являющийся продолжением небезызвестной франшизы KOF. На данный момент игрокам доступно 39 персонажей, а также разнообразные одиночные и многопользовательские режимы, приправленные ярким графическим исполнением и тонной крутых саундтреков.