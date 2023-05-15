В новом трейлере The King of Fighters 15 демонстрируют приемы нового персонажа Сильви Пола Пола ©

SNK скоро выпустит новое DLC для The King of Fighters 15 с Сильви Пола Пола, а сегодня вы можете увидеть ее в действии.

Новый трейлер демонстрирует ее движения, дает полное представление о том, на что она способна, и объясняет тактику, которую вы можете использовать против своих противников. Уже известно, что игра выйдет 15 мая.

Сильви Пола Пола - третий персонаж DLC для второго сезонного пропуска, из которого мы все еще ждем Нажда и еще двух необъявленных персонажей, которые появятся осенью и зимой этого года.

Вы можете посмотреть трейлер и подготовиться к ее выходу ниже.

The King of Fighters XV в настоящее время доступна для PS5, PS4, Xbox Series X|S и PC.