В стратегическом рогалике Kingdom Loop стартовал открытый плейтест в Steam

Kingdom Loop - фентезийный стратегический roguelike с большим простором для построения билдов, где вы сможете развивать свое королевство и сражаться в стиле автобатлеров!

Игра вдохновлена LoopHero и классическими RPG, типа HoMM, Warcraft и др.

Особенности игры:

Собери могучую армию и управляй ей! Решай кто и как будет сражаться, чтобы избежать лишних потерь.

Улучшай свое Королевство - комбинируй тайлы, чтобы получить нужные бонусы

Найди могучие артефакты и предметы.

В плейтесте будет:

11 видов воинов доступных игроку

более 15 видов врагов

более 50 уникальных плиток для королевства

более 10 различных уникальных сочетаний плиток

более 50 видов предметов для героя

10 артефактов - уникальных реликвий, способных, как сделать вас непобедимым, так и сломать весь ваш план

Присоединиться к плейстесту можно по ссылке: