В стратегическом рогалике Kingdom Loop стартовал открытый плейтест в Steam

Kingdom Loop - фентезийный стратегический roguelike с большим простором для построения билдов, где вы сможете развивать свое королевство и сражаться в стиле автобатлеров!
Игра вдохновлена LoopHero и классическими RPG, типа HoMM, Warcraft и др.
Особенности игры:
- Собери могучую армию и управляй ей! Решай кто и как будет сражаться, чтобы избежать лишних потерь.
- Улучшай свое Королевство - комбинируй тайлы, чтобы получить нужные бонусы
- Найди могучие артефакты и предметы.
В плейтесте будет:
- 11 видов воинов доступных игроку
- более 15 видов врагов
- более 50 уникальных плиток для королевства
- более 10 различных уникальных сочетаний плиток
- более 50 видов предметов для героя
- 10 артефактов - уникальных реликвий, способных, как сделать вас непобедимым, так и сломать весь ваш план
Присоединиться к плейстесту можно по ссылке: