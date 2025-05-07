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об игре
Kingdom Loop 2026 г.
Стратегия, Инди, Фэнтези
4.6 5 оценок

В стратегическом рогалике Kingdom Loop стартовал открытый плейтест в Steam

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Kingdom Loop - фентезийный стратегический roguelike с большим простором для построения билдов, где вы сможете развивать свое королевство и сражаться в стиле автобатлеров!
Игра вдохновлена LoopHero и классическими RPG, типа HoMM, Warcraft и др.

Особенности игры:

  • Собери могучую армию и управляй ей! Решай кто и как будет сражаться, чтобы избежать лишних потерь.
  • Улучшай свое Королевство - комбинируй тайлы, чтобы получить нужные бонусы
  • Найди могучие артефакты и предметы.

В плейтесте будет:

  • 11 видов воинов доступных игроку
  • более 15 видов врагов
  • более 50 уникальных плиток для королевства
  • более 10 различных уникальных сочетаний плиток
  • более 50 видов предметов для героя
  • 10 артефактов - уникальных реликвий, способных, как сделать вас непобедимым, так и сломать весь ваш план

Присоединиться к плейстесту можно по ссылке:

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