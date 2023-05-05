Сатирический британский строительный симулятор Landlord's Super выходит из раннего доступа в конце этого месяца ©

Разработчик MinskWorks и издатель Yogscast Games сообщили, что полная версия сатирического британского строительного симулятора Landlord’s Super будет запущена 25 мая 2023 года.

Landlord's Super — это строительный симулятор от первого лица, действие которого происходит в сумрачной британской средней полосе 1980-х годов. Он сочетает в себе традиционную конструкцию с более широкой социальной симуляцией, в которой игроки ремонтируют свой бывший муниципальный дом, выполняя законную или незаконную работу.

Игра изображает Британию из другой эпохи, но экономические проблемы, с которыми сталкиваются игроки, не могут быть более реальными. Безработица зашкаливает, и игроки должны вырваться из бедности с кирпичами и известковым раствором в руках. Возьмите сомнительный кредит, восстановите собственность, переселите местных жителей, позаботьтесь об их недовольстве, а затем отметьте это пинтой пива в полностью смоделированной Британии 1980-х с открытым миром.

С момента первоначального запуска в раннем доступе в апреле 2020 года Landlord’s Super часто обновлялась, и многие функции и игровые механики были разработаны в ответ на отзывы сообщества. На протяжении всей разработки игра пользовалась огромным успехом у тех, кто играл в нее, а ранний доступ оставил в Steam с рейтингом «Очень позитивно». С этим окончательным выпуском игроки теперь могут пройти путь от нового жителя Шеффингема до выхода на пенсию — при условии, что им удалось обеспечить это финансово.

Игроки могут рассчитывать на комфортную пенсию любыми средствами. Замешивайте цемент, собирайте строительные леса, заказывайте материалы и восстанавливайте надежду сообщества по кирпичику; устраивайтесь на случайную работу и знакомьтесь с местными личностями и изворотливыми персонажами в городе или просто выпивайте весь день в пабе. Игроки планируют свои действия в живом мире с учетом времени суток, сезонной погоды и собственного самочувствия.