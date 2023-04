Издательство NIS America опубликовало новый трейлер JRPG The Legend of Heroes: Trails into Reverie ©

Издательство NIS America опубликовало новый англоязычный трейлер к предстоящему локализованному порту пошаговой JRPG The Legend of Heroes: Trails into Reverie, разработанной компанией Nihon Falcom.

Видеоролик знакомит с несколькими игровыми функциями, включая коридор Reverie, который позволяет создавать партии из огромного состава игроков, а также с различными мини-играми, которыми игроки смогут насладиться в этой постоянно развивающейся местности.

The Legend of Heroes: Trails into Reverie выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК 7 июля 2023 года.

На протяжении всей игры The Legend of Heroes: Trails into Reverie игроки будут наблюдать за последствиями Великих Сумерек в трех параллельно развивающихся историях. Главный герой Crossbell Ллойд Бэннингс, главный герой Cold Steel Реан Шварцер и загадочный новый персонаж C - главные герои этих трех маршрутов, и их сближение в конечном итоге проиллюстрирует глубокие истины.

Ниже вы можете посмотреть трейлер геймплейных особенностей игры The Legend of Heroes: Trails into Reverie: