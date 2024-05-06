Компаньоны, несколько злодеев и способности: В сеть просочилось еще больше подробностей о новой Tomb Raider

На днях инсайдер поделился основным местом действия и другими деталями новой части Tomb Raider. На этом утечка проекта не заканчивается, сегодня появилось еще больше интригующих подробностей игры. Следующая часть приключений Лары Крофт может удивить многих фанатов своим нестандартным подходом к жанру, и при этом это будет самая масштабная часть во всей франшизе.

На этот раз новую информацию об игре поделился GregoryFelipeEF, который якобы получил достоверную информацию от одного из ранних тестировщиков. Подлинность его слов проверить невозможно, однако его сообщения появились задолго до недавней публикации инсайдера V-Scooper и при этом оно частично совпадает и дает даже еще больше сведений о следующей Tomb Raider.

Итак, согласно GregoryFelipeEF, действия новой Tomb Raider действительно разворачиваются в регионе, напоминающем Индию и ее культуру. Лара Крофт узнает, что недавний катаклизм открыл для многих тайны древних руин времен императора Ашока. Героиня стремится сохранить артефакты прошлого, однако на ее пути встает таинственная организация, с которой она уже не сможет справиться в одиночку.

В новой игре будет возможность использовать до 4 игровых компаньонов, которые отличаются уникальными наборами способностей. В игре реализован открытый мир с дополнительными локациями для исследования. Для прохождения потребуется одолеть пять злодеев, которые возглавляют организацию. Новая Tomb Raider будет объединять в себе множество различных жанров, которые ранее не встречались в этой серии. В бою, кроме уже заявленных спутников, героине будет помогать продвинутая система навыков. Некоторые способности Лары будут больше напоминать заклинания, которые она получила из-за некоторых артефактов.