Legend of Zelda Tears of the Kingdom и F1 23 на вершинах британского розничного чарта ©

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom снова возглавила розничный чарт продаж Великобритании, несмотря на снижение продаж на 19% по сравнению с предыдущей неделей.

Эксклюзивная игра для Switch отбила дебют F1 23 от Electronic Arts, которой пришлось довольствоваться местом №2. У издателя три игры в первой десятке благодаря продолжающемуся успеху FIFA 23 и Star Wars Jedi: Survivor.

Между тем, Diablo 4, которая сместила Zelda после четырех недель пребывания на первом месте, опустилась на третье место на второй неделе, а ее продажи снизились на 69% по сравнению с началом продаж.

Единственной новой игрой на этой неделе стал симулятор тематического парка Park Beyond от Bandai Namco, который дебютирует на 38 месте.

В другом месте Топ-10, God of War Ragnarok в третий раз подряд увеличила продажи по сравнению с предыдущей неделей, поднявшись на 38% и переместив игру с №7 на №4.

Наибольший рост продаж на этой неделе продемонстрировала игра Kirby and the Forgotten Land, которая благодаря ценовым акциям разошлась тиражом на 145% больше, чем неделей ранее. Игра вновь вошла в чарты под номером 20.

Чарт британской розницы с 10 по 17 июня: