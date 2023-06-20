The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
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Legend of Zelda Tears of the Kingdom и F1 23 на вершинах британского розничного чарта

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butcher69
Новости

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom снова возглавила розничный чарт продаж Великобритании, несмотря на снижение продаж на 19% по сравнению с предыдущей неделей.

Эксклюзивная игра для Switch отбила дебют F1 23 от Electronic Arts, которой пришлось довольствоваться местом №2. У издателя три игры в первой десятке благодаря продолжающемуся успеху FIFA 23 и Star Wars Jedi: Survivor.

Между тем, Diablo 4, которая сместила Zelda после четырех недель пребывания на первом месте, опустилась на третье место на второй неделе, а ее продажи снизились на 69% по сравнению с началом продаж.

Единственной новой игрой на этой неделе стал симулятор тематического парка Park Beyond от Bandai Namco, который дебютирует на 38 месте.

В другом месте Топ-10, God of War Ragnarok в третий раз подряд увеличила продажи по сравнению с предыдущей неделей, поднявшись на 38% и переместив игру с №7 на №4.

Наибольший рост продаж на этой неделе продемонстрировала игра Kirby and the Forgotten Land, которая благодаря ценовым акциям разошлась тиражом на 145% больше, чем неделей ранее. Игра вновь вошла в чарты под номером 20.

Чарт британской розницы с 10 по 17 июня:

  1. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;
  2. EA Sports F1 23;
  3. Diablo IV;
  4. God of War: Ragnarok;
  5. Hogwarts Legacy;
  6. Call of Duty: Modern Warfare II (2022);
  7. Mario Kart 8 Deluxe;
  8. FIFA 23;
  9. Star Wars Jedi: Survivor;
  10. Street Fighter 6.
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