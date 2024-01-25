Оркестровый концерт, посвященный серии The Legend of Zelda, можно будет посмотреть онлайн

Оркестровые концерты The Legend of Zelda и Splatoon можно будет посмотреть онлайн на YouTube в следующем месяце.

Nintendo of America сделала об этом объявление в Twitter/X в среду, причем как на своей странице, так и на странице североамериканского отделения Splatoon. Концерт Zelda Orchestra начнет транслироваться на официальном YouTube-канале Nintendo 9 февраля, а концерт Splatoon 3 Deep Cut будет выложен 10 февраля.

Оба концерта будут записаны заранее, а не будут транслироваться в прямом эфире, так что никто не будет завидовать тем, кто побывал на концертах лично — если, конечно, там вообще будет живая публика

Изначально концерты Zelda и Splatoon должны были состояться в рамках Nintendo Live 2024 в Токио в этом месяце, наряду с киберспортивными турнирами Splatoon и Mario Kart 8. Однако Nintendo была вынуждена отменить мероприятие после того, как получила постоянные угрозы в адрес сотрудников, участников и зрителей, поскольку не могла обеспечить их безопасность в случае продолжения мероприятия.