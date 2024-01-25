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The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 558 оценок

Оркестровый концерт, посвященный серии The Legend of Zelda, можно будет посмотреть онлайн

butcher69
Новости

Оркестровые концерты The Legend of Zelda и Splatoon можно будет посмотреть онлайн на YouTube в следующем месяце.

Nintendo of America сделала об этом объявление в Twitter/X в среду, причем как на своей странице, так и на странице североамериканского отделения Splatoon. Концерт Zelda Orchestra начнет транслироваться на официальном YouTube-канале Nintendo 9 февраля, а концерт Splatoon 3 Deep Cut будет выложен 10 февраля.

Оба концерта будут записаны заранее, а не будут транслироваться в прямом эфире, так что никто не будет завидовать тем, кто побывал на концертах лично — если, конечно, там вообще будет живая публика

Изначально концерты Zelda и Splatoon должны были состояться в рамках Nintendo Live 2024 в Токио в этом месяце, наряду с киберспортивными турнирами Splatoon и Mario Kart 8. Однако Nintendo была вынуждена отменить мероприятие после того, как получила постоянные угрозы в адрес сотрудников, участников и зрителей, поскольку не могла обеспечить их безопасность в случае продолжения мероприятия.

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