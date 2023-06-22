Создатели Lies Of P показали эффектный тизер и поговорили о производительности экшена на релизе ©

Амбициозный хардкорный экшен Lies Of P, который был навеян Souls-играми и особенно Bloodborne, постепенно приближается к релизу. Чтобы подготовить игроков к выходу игру её разработчики из студии Round8 запускают серию тизеров, раскрывающие арсенал главного героя. В новом ролике нам предлагают познакомиться с элегантной, но крайне убойной пушкой "Соколиные глаза".

Обманчиво элегантный дизайн резко контрастирует со смертоносной силой, которую вы обрушите на своих врагов, надев на руку эту убойную пушки. С виду обычная механическая рука в мгновение ока трансформируется в мощную пушку, способную взорвать любого врага. Демонстрация оружия в трейлере получилась действительно эффектной.

Вместе с публикаций нового тизера для Lies Of P, разработчики затронули тему производительности. Из-за сомнительного качества современных игры, от которых больше всего страдают ПК игроки, многие стали беспокоится об оптимизации игры. Авторы хардкорного экшена заверили, что продолжают ежедневно работать над улучшением каждого аспекта игры, включая производительность. Как сообщили в Round8, релизная версия Lies Of P будет лучше работать в сравнении с демкой. Игрокам стоит ожидать общее улучшения технического состояния проекта и повышения уровня детализации, на что жаловались некоторые игроки.

Lies Of P выйдет 19 сентября 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.