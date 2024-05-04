Helldivers 2 получила огромное количество негативных отзывов в Steam из-за требования учетной записи PSN

Сегодня игра Helldivers 2 подверглась массированному ревью-бомбингу в Steam, получив более 60 000 отрицательных отзывов от пользователей после того, как Arrowhead объявила, что для игры на ПК вскоре будет необходимо привязать учетную запись PlayStation.
Если быть точным, то по состоянию на 4 мая в Steam только 37% из 105 000 тысяч отзывов за последние 30 дней были положительными.
Как уже упоминалось, почти все отзывы появились после того, как Arrowhead объявила, что с 4 июня для игры в Helldivers 2 в Steam необходимо будет привязать учетную запись PSN, что огорчает тех, кто не хочет создавать дополнительную учетную запись для игры, тех, кто не хочет предоставлять свои данные Sony, и тех, кто живет в одной из более чем 90 стран мира, где создание учетной записи PlayStation не доступно.
Хорошая новость заключается в том, что студия Arrowhead Games, судя по всему, четко услышала сигнал сообщества: генеральный директор Джон Пилстедт заявил на сайте X, что студия активно работает с Sony, чтобы найти решение, по крайней мере, для всех тех пользователей, которые не могут создать учетную запись PlayStation.
Нашёл отзыв из стима.
А ведь помню, не первый случай был.
Да это рофл был. Когда пс3 поколение было их драли во все щели каждый хакер мира . Я боялся карточку привязывать покупал денежные коды))
это такой гениальный ход менеджеров, отчитаться об волне новых пользователей плейстейшн?
Это только одна версия. Кстати Сони не имеет возможности банить игроков в Стиме. А с обязательной привязкой аккаунта, открывается чудный мир, как с ЖТА5. Забаненные читеры снова покупают свою любимую игру. В 3-33 раз
Очень хорошо. Незачем навязывать людям привязку к петушиным сервисам
не защищаю в этом плане сони, но свои петушиные сервисы пытаются навязать абсолютно все. для игр еа, юбиков, рокстаров например тоже нужна отдельная учетка
Так там волна банов пошла из-за PSN
А за что банят?
По национальному признаку. Прибалтов тоже записали в страну 3го мира и в унтерменши. Интересно если я на свой акк турецкий игру куплю и зайду из России, тоже прилетит бан или нет.
аргентинский акк, захожу с ру айпи, вчера играл, бана нет (пока что, как там дальше будет - хз)
Пока отложу покупку, всё равно скидки ждал, да и надо догму добить с латексной корейской жёппой.
Как по мне (по крайней мере для РБ уж точно) удобнее создать польский акк, и спокойно брать карты оплаты, коих миллиард.
Хотя лучший вариант - это пойти на платформу, которая относится к тебе как к человеку - Steam. А не искать как засунуть дилду себе в очко. Именно здесь, в стиме, разрабам насуют за подобное поведение, в случае проблем можно взять рефанд без вопросов, а на консольке рот в тряпочку и максимум "звездочку" поставить, на которую всем похрен
В Helldivers 2 началась волна банов из-за привязки Steam к PSN из стран, где он недоступен. Причиной обозначают «нарушение пользовательского соглашения». VPN в такой ситуации не поможет.
Круто) Не сделаешь привязку - не сможешь поиграть, сделаешь - забанят. Аксиома Эскобара.
Правильно делают, привязка ещё одной учётки это бред, такого не должно быть.
"Жадность фраера сгубила".
Быстро эти дегроды себе репутацию убили. Удачи им теперь отмыться.
Сообщение комьюнити-менеджера игры.
"Ну вам чё, СЛОЖНА что ли привязать аккаунт? Ну вы чё? А ну привязавайте аккаунт и валите отзыв менять!"
недолго они людьми были, очередное шакальё
Все верно дальше ставим дизлайки бунт делать так до конца идти
Что "эффективные манагеры" Сони ещё ожидали? Что если все рады хорошей игре, то можно спокойно с ней творить любую дичь? Там реально какие-то рептилоиды с Нибиру сидят.
Если изначально привязка аккаунта была не нужна и люди спокойно играли без привязки, тогда зачем привязку добавлять теперь? Тем более, что steam легально доступен в гораздо большем количестве стран, чем PSN. Походу это тупо санкции, чтоб нагадить людям, которые живут в "неправильных странах" и не более того. Одним словом - политика, будь она неладна.
Для тех кто пишет что создать аккаунт легко. Дело не только в этом, а в том что если вы создадите аккаунт PSN не вашего региона и привяжете к Steam, то есть вероятность получить бан. Как-то не хочется терять доступ к игре.
Хах, неплохо им там нахерачили. )
Привязку не уберут,радоваться нечему.
Просто пересмотрят способ и доступность регистрации
Учётную запись PlayStation Network можно создать на PC и из России без танцев с бубнами?
ВПН = Бан, мб покупка аккаунта (Турция, например)
Нет, даже впн вроде нне помогает уже, через консоль создаёт только, писал кто то.
Да всё там создаётся, без впн, на ру регион, ток почту ру не приннимает, над регать на гугл. 2 дня назад создавал.
https://id.sonyentertainmentnetwork.com/id/create_account_ca/#/create_account/wizard/entrance?entry=create_account
ага, а ещё в лк созданный не зайти xD
лучше не регаться и не привязывать, пусть сони идут нахер
Хз, у меня через сайт не создавался акк турецкий, я у друга его акк забрал, чтобы не парится.
Вечером домой прийду еще +1 негативный отзыв будет!
Привязка учетки консоли для игры на ПК - это сильно. Гениально, я бы даже сказал.
Ищут решение они, ахаха. Оно есть - убрать это безобразие, но нельзя же просто так взять и сделать так, как хотят игроки.
У меня вопрос следующего характера:
Если создать себе ПСН с СНГ регионом, например РФ или Казахстан, есть ли вероятность получить бан в игре,тк доступ к магазину игр через ПСН на этих регионах нет?
объясните плз про "страны, где создание аккаунта невозможно". В Беларуси ПС никогда не было и когда давным давно покупал ПС4, то создал акк, выбрав регион РФ и никаких вопросов.
А вот у друга акка ПС нет. Сейчас в PSN до сих пор можно просто создать акк на другой регион, или же это по какой-то причине больше невозможно?
После таких решений "эффективных менеджеров" и падения рейтингов продукта, Sony стоило бы с вещами на выход отправлять таких сотрудников. Без оплаты труда. Но как показывает практика, во всём будет виновато "токсичное" комьюнити..
Приятно наблюдать когда игровое сообщество отстаивает своё мнение и право.
Демократия =) // Олег Шахов
Зато кто-то получит премию. За хорошие показатели роста учёток пользователей
А те кто купил игру в стиме такие:
Правильно. Долбить так по полной. // Даниль Максудов
Ой, всё, катастрофа! Надо срочно бежать и создавать ещё один аккаунт! Ужас какой, целых 5 минут потратить придётся. Может ещё петицию напишем, чтобы Sony всем жителям Зимбабве аккаунты бесплатно раздавала? А то не смогут в Helldivers 2 поиграть, бедняжки.
Отдел терпил находится двумя этажами ниже
Так проблема не в создании аккаунта. А в том что если зарегаешь акк не своего региона то получишь бан.
🤣🤣🤣 // Алексей Евреинов
Так пoxуй, что уже тысячи отзывов, да да, Алексей прав, всем // Сергей Иванов