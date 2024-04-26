Ёсими Ясуда: "Официальный релиз Lollipop Chainsaw RePOP состоится совсем скоро"

Этот год будет особенным для фанатов Lollipop Chainsaw, ведь он ознаменует возвращение франшизы со студенткой колледжа Джульет Старлинг в главной роли. Для всех них есть хорошие новости, ведь проект идет полным ходом и скоро будет о чем поговорить.

Dragami Games не прекращает работу над Lollipop Chainsaw RePOP, которую анонсировала в 2022 году. К сожалению, проект уже пережил задержку, но, похоже, сейчас все идет хорошо.

Генеральный директор компании не перестает информировать поклонников о проекте. За последние месяцы он поделился некоторыми новостями о новшествах, которые появятся в этом ремастере, а сегодня он усилил ажиотаж новой публикацией, в которой уверяет, что релиз состоится уже совсем скоро.

Официальный релиз Lollipop Lollipop Chainsaw RePOP состоится совсем скоро! Приготовьтесь к возвращению легендарной охотницы на зомби Джульетты.

Это хорошая новость для всех фанатов, ожидающих этот проект, так как, судя по всему, он продвигается по плану и, очевидно, не будет еще одной задержки, подобной той, из-за которой премьера была перенесена с 2023 на 2024 год. В настоящее время дебют Lollipop Chainsaw RePOP запланирован на лето этого года. И, вероятно, релиз состоится в первой половине июня.