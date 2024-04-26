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Lollipop Chainsaw RePOP 12.06.2012
Экшен, Слэшер, Зомби , Юмор
8 287 оценок

Ёсими Ясуда: "Официальный релиз Lollipop Chainsaw RePOP состоится совсем скоро"

butcher69
Новости

Этот год будет особенным для фанатов Lollipop Chainsaw, ведь он ознаменует возвращение франшизы со студенткой колледжа Джульет Старлинг в главной роли. Для всех них есть хорошие новости, ведь проект идет полным ходом и скоро будет о чем поговорить.

Dragami Games не прекращает работу над Lollipop Chainsaw RePOP, которую анонсировала в 2022 году. К сожалению, проект уже пережил задержку, но, похоже, сейчас все идет хорошо.

Генеральный директор компании не перестает информировать поклонников о проекте. За последние месяцы он поделился некоторыми новостями о новшествах, которые появятся в этом ремастере, а сегодня он усилил ажиотаж новой публикацией, в которой уверяет, что релиз состоится уже совсем скоро.

Официальный релиз Lollipop Lollipop Chainsaw RePOP состоится совсем скоро! Приготовьтесь к возвращению легендарной охотницы на зомби Джульетты.

Это хорошая новость для всех фанатов, ожидающих этот проект, так как, судя по всему, он продвигается по плану и, очевидно, не будет еще одной задержки, подобной той, из-за которой премьера была перенесена с 2023 на 2024 год. В настоящее время дебют Lollipop Chainsaw RePOP запланирован на лето этого года. И, вероятно, релиз состоится в первой половине июня.

17
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
BAZKIN

Завтра?

0
Rorschach93

давно пора

0
hpi

Одна область не ремастернулась.

-1
Путешествиник Сквось-Миры

А не нужно,Джульет и в оригинале всё загораживает рукой или пилой.

4
J Jonah Jameson

моддеры исправят

0
Евгений Кондратенко Путешествиник Сквось-Миры

Эт кстати фишка японских игр. 2B из Nier Automata вообще отгоняет камеру рукой если попытаться посмотреть на её подъюбочное пространство😀 Джульет из Lollipop chainsaw закрывается рукой и пилой. Кто играл в Stellar Blade отпишитесь есть ли там что-то подобное

0
SHAYNARD
Официальный релиз Lollipop Chainsaw RePOP состоится совсем скоро

Это всё конечно хорошо, но раз так уж "совсем скоро", то пора бы уже было и платформы огласить, на которых игра выйдет.

-1
Путешествиник Сквось-Миры

ПК обозначен точно.где то инсайд читал.

0