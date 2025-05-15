Демоверсия Machine Mind уже доступна в Steam и VK Play

Команда Chudo-Yudo Games из Екатеринбурга представила экшен Machine Mind, события которого развернутся в постапокалиптическом сеттинге.

Игра сочетает в себе элементы RTS и сурвайвала. Геймерам предстоит сражаться, крафтить модули, создавать свой транспорт, защищать базу и автоматизировать процессы с помощью подконтрольных машин.

Стань одним из первых исследователей пустошей разрушенного мира: добывай ресурсы, строй базу и сражайся с безумными рейдерами!

В демке у игроков будет возможность исследовать стартовый биом, построить и начать развивать свою базу, а также противостоять рейдерам и сразиться с первым боссом в игре.

Отправиться в захватывающее путешествие: