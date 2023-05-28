В трейлере Marvel's Spider-Man 2 обнаружили потенциальную дату выхода игры ©

Если верить серии случайных чисел в геймплейном трейлере Marvel's Spider-Man 2, игра может выйти 20 ноября 2023 года. Хотя трейлер Spider-Man 2 стал главным событием недавней PlayStation Showcase, многие были озадачены, когда в конце трейлера вместо конкретной даты релиза было названо широкое окно выхода игры осенью 2023 года, тем более что осень уже не за горами.



Это вызвало некоторые опасения, что выход может быть отложен до 2024 года, но дата выхода всегда была предметом обсуждения. Ранее актер, озвучивающий Венома в Marvel's Spider-Man 2, говорил, что маркетинг начнется в августе, а дата выхода назначена на сентябрь. Вполне возможно, что в то время это было правдой или неправдой, но если предположить, что это так, то не будет ничего удивительного в том, что Sony или Insomniac перенесли дату выхода на пару дополнительных месяцев. В конце концов, ноябрь - это сезон покупок и часто горячий период для релизов новых видеоигр.

В любом случае, эту последовательность цифр впервые заметил AndyReloads. В трейлере, когда Питер приземляется на бронемашину и заглядывает внутрь, очень слабо можно разглядеть 201123. Это легко переводится как 20 ноября 2023 года, но это вызывает больше вопросов, чем потенциальных ответов. Во-первых, странно скрывать дату выхода игры в трейлере, особенно если Sony планировала более сложную маркетинговую тактику. Соответствующий фрагмент видеоролика находится примерно на отметке 1:20 ниже:

Во-вторых, поскольку студии Insomniac Games находятся в Северной Каролине и Калифорнии, было бы странно, если бы скрытая дата выхода была указана в неамериканском формате, где число стоит первым, а месяц - вторым. Конечно, этому может быть простое объяснение, но все равно это странно. В то же время большинство видеоигр выходит во вторник или в пятницу, а 20 ноября - это понедельник. Это еще одна область, на которую можно махнуть рукой, поскольку God of War Ragnarok вышла в понедельник, но, тем не менее, это интересная последовательность с множеством потенциальных оговорок.