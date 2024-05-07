Создатели Darkest Dungeon 2 рассказали о своих планах на поддержку моддинга

Red Hook Studios сообщила игрокам Darkest Dungeon 2 о грядущей поддержке модов в игре. В сообщении в Steam разработчик игры сообщил, что поддержка модов "близка к своему первому развертыванию" и запланирована на июнь.

Моддинг был важной частью сообщества Darkest Dungeon на протяжении многих лет, и мы страстно желали поддержать его в Darkest Dungeon II в течение некоторого времени. Реальность такова, что с переходом DD2 на новый движок, моддинг и поддержка модов потребовали более сложной работы по сравнению с первой игрой.

По словам студии, в настоящее время планируется выпускать поддержку модов для Darkest Dungeon 2 поэтапно. По словам Red Hook, такой способ позволит игрокам скорее приобщиться к моддингу, а команде - получить обратную связь, необходимую для будущих исправлений и обновлений функции.

В этом первом обновлении будет проработана логика загрузки/перезаписи модов и интеграция с мастерской Steam. Эти основные возможности позволят мододелам редактировать любой из открытых файлов .csv (которые содержат подавляющее большинство числовых значений игрового процесса), а затем оформлять эти изменения в виде пакетов для мастерской Steam. В плане контента можно будет создавать пользовательские предметы с нуля (безделушки, боевые предметы, предметы для трактиров, снаряжение для дилижансов), а также новые палитры героев.

Наконец, студия заявила что конечной целью является поддержка создания пользовательских персонажей. Для этого они будут "тесно сотрудничать" с моддинг-сообществом игры.

Darkest Dungeon 2 уже доступна в Steam.