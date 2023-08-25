Приключенческий боевик Metal Tales: Overkill получил физическую версию для PlayStation 4 ©

Сегодня Zerouno Games, Nuberu Games и Funstock сообщили, что Metal Tales: Overkill доступна для PlayStation 4 в качестве физической версии. Сразитесь с надвигающимся проклятием, поразившим ваших братьев из Металла, и освободите их от древнего зла. Исследуйте эту приключенческую игру, в которой сталкиваются металл и адреналин, и вы получаете потрясающий гитарный шутер в стиле 3D-рогалика.

Планируйте свой путь и играйте так, как хотите, на процедурно генерируемых уровнях, которые будут менять игру при каждом прохождении. Сможете ли вы победить всех металлических богов, спасти мир и самому стать величайшим богом металла?